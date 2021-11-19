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    Розпиляв тіло у ванній. Поліція повідомила деталі жахливого вбивства в Києві (фото)

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    Підозрюваним у вбивстві киянина є 32-річний мешканець іншої області - Розпиляв тіло у ванній. Поліція повідомила деталі жахливого вбивства в Києві (фото)
    Підозрюваним у вбивстві киянина є 32-річний мешканець іншої області
    фото: Нацполіція

    Готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

    Столичні правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, причетному до вбивства на столичному Печерську. Слідчі готують клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Нагадаємо, 18 листопада у сміттєвому контейнері на бульварі Дружби народів були виявлені частини людського тіла. Правоохоронці невідкладно розпочали оперативно-розшукові заходи для встановлення особи загиблого, обставин його смерті та причетних до вбивства.

    Протягом кількох годин у Дарницькому районі поліцейські викрили та розшукали ймовірного підозрюваного.

    «Фігурантом виявився 32-річний мешканець іншої області. За попередньо зібраними матеріалами кримінального провадження ми встановили, що під час спільного вживання спиртного між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого зловмисник позбавив життя 42-річного господаря оселі. Ще близько доби порушник проживав у квартирі, де знаходився загиблий, а потім вирішив позбутися тіла. Для цього він придбав ручну пилу по металу та у ванній кімнаті розчленив тіло і за кілька разів виніс частинами у сміттєвий бак біля сусіднього будинку. Особу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів начальник столичної поліції Іван Вигівський.

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    Розпиляв тіло у ванній. Поліція повідомила деталі жахливого вбивства в Києві (фото)
    Розпиляв тіло у ванній. Поліція повідомила деталі жахливого вбивства в Києві (фото)
    фото: Нацполіція

    За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

    Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство
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    Розпиляв тіло у ванній. Поліція повідомила деталі жахливого вбивства в Києві (фото)