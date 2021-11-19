Розпиляв тіло у ванній. Поліція повідомила деталі жахливого вбивства в Києві (фото)
Готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Столичні правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, причетному до вбивства на столичному Печерську. Слідчі готують клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Нагадаємо, 18 листопада у сміттєвому контейнері на бульварі Дружби народів були виявлені частини людського тіла. Правоохоронці невідкладно розпочали оперативно-розшукові заходи для встановлення особи загиблого, обставин його смерті та причетних до вбивства.
Протягом кількох годин у Дарницькому районі поліцейські викрили та розшукали ймовірного підозрюваного.
«Фігурантом виявився 32-річний мешканець іншої області. За попередньо зібраними матеріалами кримінального провадження ми встановили, що під час спільного вживання спиртного між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого зловмисник позбавив життя 42-річного господаря оселі. Ще близько доби порушник проживав у квартирі, де знаходився загиблий, а потім вирішив позбутися тіла. Для цього він придбав ручну пилу по металу та у ванній кімнаті розчленив тіло і за кілька разів виніс частинами у сміттєвий бак біля сусіднього будинку. Особу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів начальник столичної поліції Іван Вигівський.
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.