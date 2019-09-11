На Київщині після займання трави вогонь знищив три будинки



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Ситуація щодо пожеж на відкритій місцевості на Київщині продовжує бути напруженою Фото: ДСНС

Пожежа сталася на околиці села Любимівка

У Вишгородському районі Київщини пожежа знищила три житлові будинки.

Про це 11 вересня повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області.

Зазначається, що о 16:49 рятувальникам надійшла інформація, що на околиці села Любимівка сталося загорання сухої трави з розповсюдженням вогню на приватні господарські споруди та житлові будинки.

«О 18:30 пожежу локалізовано. Вогнем знищено три житлові та три господарські будівлі на площі 700 кв м», - повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, жертв та постраждалих немає.

До гасіння було залучено 18 чоловік особового складу та шість одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, рятувальники повідомили, що ситуація щодо пожеж на відкритій місцевості, яка склалась на території Київської області, продовжує бути напруженою.

За останню добу вогнеборці Київщини 71 раз залучались на гасіння трав’яного настилу, 7 разів на гасіння сміття, 3 - торфу, 2 - сміттєзвалища.