На Київщині не вщухають пожежі в екосистемах (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ДСНС

Минулої доби у Київській області сталося понад 70 загорянь трав'яного настилу

Ситуація щодо пожеж на відкритій місцевості, яка склалась на території Київської області, продовжує бути напруженою.

За останню добу вогнеборці Київщини 71 раз залучались на гасіння трав’яного настилу, 7 разів на гасіння сміття, 3 - торфу, 2 - сміттєзвалища. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Зокрема, впродовж чергової зміни рятувальники Києво-Святошинського району 12 разів залучалися до гасіння трав'яного настилу та сміття на загальній площі близько 6,7 га.

Зважуючи на високий рівень пожежної небезпеки та складну оперативну обстановку, рятувальники звертаються до керівників та працівників сільгосппідприємств, а також нагадують усім громадянам про необхідність суворого дотримання заходів пожежної безпеки в місцях збирання врожаю.

Як повідомлялося, у Києві за останню добу рятувальники ліквідували 13 займань трав`яного настилу, торфу, дерев та сміття загальною площею 6 га.