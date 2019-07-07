На Київщині пограбували відомого адвоката



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Олександр Шадрін

Партнери Шадріна пов'язують напад з його професійною діяльністю

Вночі 7 липня у м. Ірпінь Київської області на будинок адвоката Олександра Шадріна здійснено напад, в ході якого зловмисники заволоділи деякими документами та персональними гаджетами юриста. Про це йдеться на сторінці Шадріна у Фейсбуці.

Адвокатське об’єднання «Barristers», партнером якого є Шадрін, пов’язує ці обставини ймовірно зі справою пана Мангера, оскільки саме там адвокатам «обіцяли провокації зі сторони Служби безпеки та Генеральної прокуратури».

Також партнери Шадріна розглядають варіант активної позиції Олександра і в інших справах, зокрема Харьківських терористів.

«Barristers» готує офіційне звернення в правоохоронних органів, проситиме негайно забезпечити охорону Олександру. Також готується звернення до Національноі асоціації адвокатів, Асоціації адвокатів та Асоціації правників.

Нагадаємо, Олександр Шадрін є адвокатом голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк. Також він відомий як захисник Надії Савченко та Нелі Штепи.