  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині пограбували відомого адвоката

    • Розсилка
    Олександр Шадрін - На Київщині пограбували відомого адвоката
    Олександр Шадрін

    Партнери Шадріна пов'язують напад з його професійною діяльністю

    Вночі 7 липня у м. Ірпінь Київської області на будинок адвоката Олександра Шадріна здійснено напад, в ході якого зловмисники заволоділи деякими документами та персональними гаджетами юриста. Про це йдеться на сторінці Шадріна у Фейсбуці.

    Адвокатське об’єднання «Barristers», партнером якого є Шадрін, пов’язує ці обставини ймовірно зі справою пана Мангера, оскільки саме там адвокатам «обіцяли провокації зі сторони Служби безпеки та Генеральної прокуратури».

    Також партнери Шадріна розглядають варіант активної позиції Олександра і в інших справах, зокрема Харьківських терористів.

    «Barristers» готує офіційне звернення в правоохоронних органів, проситиме негайно забезпечити охорону Олександру. Також готується звернення до Національноі асоціації адвокатів, Асоціації адвокатів та Асоціації правників.

    Нагадаємо, Олександр Шадрін є адвокатом голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк. Також він відомий як захисник Надії Савченко та Нелі Штепи.

    напад будинок Олександр Шадрін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ