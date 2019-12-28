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    На Київщині поліцейські впіймали водія-порушника правил дорожнього руху зі зброєю

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    На Київщині поліцейські впіймали водія-порушника правил дорожнього руху зі зброєю

    На місці події працює слідчо-оперативна група

    На трасі Київ-Ковель у 35-річного мешканця Київщини патрульні виявили пістолет та набої. 

    Патрульні села Чайки, Києво-Святошинського району Київської області, помітили автомобіль ЗАЗ, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

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    Під час спілкування з 35-річним водієм авто, патрульні помітили, що він нервує. З документами на ЗАЗ та посвідченням водія було все в порядку, але під водійським сидінням охоронці порядку виявили предмет, схожий на на пістолет з явними ознаками переробки ствола.

    Окрім зброї, були знайдені 2 холостих та 3 травматичних набої. 

    Походження цих предметів водій пояснити не зміг та дозволу на носіння і зберігання зброї чоловік не мав. 

    На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції для встановлення всіх обставин справи.

    Нагадаємо, у Кременчуці на одній з вулиць спалахнув автобус.

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