На Київщині поліцейські впіймали водія-порушника правил дорожнього руху зі зброєю
На місці події працює слідчо-оперативна група
На трасі Київ-Ковель у 35-річного мешканця Київщини патрульні виявили пістолет та набої.
Патрульні села Чайки, Києво-Святошинського району Київської області, помітили автомобіль ЗАЗ, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Під час спілкування з 35-річним водієм авто, патрульні помітили, що він нервує. З документами на ЗАЗ та посвідченням водія було все в порядку, але під водійським сидінням охоронці порядку виявили предмет, схожий на на пістолет з явними ознаками переробки ствола.
Окрім зброї, були знайдені 2 холостих та 3 травматичних набої.
Походження цих предметів водій пояснити не зміг та дозволу на носіння і зберігання зброї чоловік не мав.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції для встановлення всіх обставин справи.
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