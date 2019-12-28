Поліція затримала молодика, який у столичному парку зарізав хлопця (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці вбивства працювала слідчо-оперативна група Фото: Нацполіція

Підозрюваним у вбивстві є уродженець Умані

Столичні поліцейські затримали молодика за підозрою у вбивстві хлопця на територію парку у Святошинському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у парку на вулиці Потапова лежить хлопець з ознаками насильницької смерті. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи столичного главку і територіального управління поліції та працівники «швидкої допомоги», які після огляду виявили у потерпілого в області живота поранення, схоже на ножове, та констатували смерть», - йдеться в повідомленні.

Як повідомив начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, у ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до подій причетний 24-річний уродженець Умані, раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків. Правоохоронці розшукали його та у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали.

«Ми з’ясували, що він разом із товаришем у парку побачив хлопця, який лежав на землі у стані алкогольного сп’яніння, та вирішили його підняти і покласти на лавку. У цей момент до них підбіг невідомий та почав душити уродженця Умані. Той, діставши ніж, вдарив ним у живіт опонента, який після цього втік. Далі молодика, який лежав на землі, подільники побили та зняли з нього куртку, ланцюжок та кросівки. Після цього зловмисники з речами потерпілого пішли додому. У подальшому перехожі виявили тіло іншого незнайомця з ножовим пораненням живота, але без ознак життя», - розповів правоохоронець.

Розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 21 грудня у Києві на території парку «Юність» було знайдено тіло хлопця, на якому були сліди насильницької смерті.