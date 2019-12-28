На мосту Патона у Києві сталася масштабна ДТП: троє госпіталізованих



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Стан постраждалих учасників ДТП оцінюється як середньої важкості Фото: Інформатор

Автомобіль Toyota Land Cruiser вилетів на зустрічну смугу, зіткнувся з Daewoo Gentra та врізався у відбійник

У п’ятницю пізно ввечері, 27 грудня, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої трьох осіб госпіталізували.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в правоохоронних органах

Як зазначається, приблизно о 23:00 на мосту Патона автомобіль Toyota Land Cruiser вилетів на зустрічну смугу, зіткнувся з Daewoo Gentra та врізався у відбійник.

Внаслідок аварії трьох постраждалих госпіталізували з травмами. На місці аварії виклик затор.

Стан учасників ДТП оцінюється як середньої важкості. Наразі причини та інші подробиці дорожньо-транспортна пригоди встановлюються.

Нагадаємо, вчора на бульварі Лепсе автівка збила жінку, яка перебігала дорогу.