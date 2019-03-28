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    На Київщині поліція цілодобово охороняє окружні виборчкоми

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    <span lang="UK">Працівники поліції несуть службу у посиленому варіанті&nbsp;</span> - На Київщині поліція цілодобово охороняє окружні виборчкоми
    Працівники поліції несуть службу у посиленому варіанті 
    Фото: Нацполіція

    Поліція перейшла на посилений режим служби

    Поліцейські Київщини цілодобово охороняють дев’ять окружних виборчих комісій.

    Також працівники поліції продовжують нести службу у посиленому варіанті і оперативно реагувати на кожне повідомлення, що стосується порушення виборчого права. Упродовж минулої доби до поліції Київщини надійшло 4 таких звернення, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Майже всі повідомлення стосувались підкупу виборців і за кожним фактом проведена об’єктивна перевірка.

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    Зокрема, не підтвердилась інформація про ймовірний підкуп виборців, яка надійшла до поліції від жителя міста Біла Церква. Чоловік повідомив, що по вул. Леваневського встановлений агітаційний намет однієї з політичних партій, а біля палатки невідомі люди пропонують місцевим жителям заповнити анкету та випитують особисті дані. Здійснювали перевірку повідомлення працівники місцевого відділу поліції. Факт підкупу не підтвердився.

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    На Київщині поліція цілодобово охороняє окружні виборчкоми
    На Київщині поліція цілодобово охороняє окружні виборчкоми

    Загалом, з початку передвиборчої кампанії до поліції Київщини надійшло 220 повідомлень, з них 179 – не знайшли свого об’єктивного підтвердження.

    Складено 22 адміністративних протоколи за  ст. ст. 152, 173, 183 за ч. 2 ст. 212-13 та за ч.2 ст. 212-14 Кодексу України про адміністративне правопорушення, матеріали яких направлено до суду для прийняття рішення.

    Триває досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях, відкритих за фактом порушення виборчого права.

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