На Київщині поліція цілодобово охороняє окружні виборчкоми



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Працівники поліції несуть службу у посиленому варіанті Фото: Нацполіція

Поліція перейшла на посилений режим служби

Поліцейські Київщини цілодобово охороняють дев’ять окружних виборчих комісій.

Також працівники поліції продовжують нести службу у посиленому варіанті і оперативно реагувати на кожне повідомлення, що стосується порушення виборчого права. Упродовж минулої доби до поліції Київщини надійшло 4 таких звернення, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Майже всі повідомлення стосувались підкупу виборців і за кожним фактом проведена об’єктивна перевірка.

Зокрема, не підтвердилась інформація про ймовірний підкуп виборців, яка надійшла до поліції від жителя міста Біла Церква. Чоловік повідомив, що по вул. Леваневського встановлений агітаційний намет однієї з політичних партій, а біля палатки невідомі люди пропонують місцевим жителям заповнити анкету та випитують особисті дані. Здійснювали перевірку повідомлення працівники місцевого відділу поліції. Факт підкупу не підтвердився.

Загалом, з початку передвиборчої кампанії до поліції Київщини надійшло 220 повідомлень, з них 179 – не знайшли свого об’єктивного підтвердження.

Складено 22 адміністративних протоколи за ст. ст. 152, 173, 183 за ч. 2 ст. 212-13 та за ч.2 ст. 212-14 Кодексу України про адміністративне правопорушення, матеріали яких направлено до суду для прийняття рішення.

Триває досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях, відкритих за фактом порушення виборчого права.

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