РФ почала заселяти окуповані території України родинами своїх військових

Новоприбулі самовільно заселяють залишені квартири та будинки

Росія почала переселяти родини своїх військових на тимчасово окуповані території України. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, Росія почала завезення родин військових окупаційних сил РФ на тимчасово окуповані території України.

«За даними ГУР, з боку Росії активізувалось завезення родин військовослужбовців РФ на тимчасово окуповані території, зокрема до Херсону. Новоприбулі самовільно заселяють залишені квартири та будинки громадян, які виїхали рятуючись від війни. Крім того, окупанти посилюють заходи з примусової паспортизації громадян загарбаних територій», – повідомила Маляр.

Раніше Генштаб повідомив, скільки рашистів воює на території України.

Нагадаємо, триває 113-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.

Станом на 16 червня ліквідовано вже близько 32 950 рашистів та знищено тисячі одиниць військової техніки.