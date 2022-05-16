Під Макаровим виявлено поховання розстріляних окупантами українців (відео)

У ямі перебували тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець

У Бучанському районі поліція Київщини виявила та оглянула тіла трьох убитих російськими окупантами мирних осіб. Захоронення знайшли обабіч окружної дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій розміщувались позиції росіян. Про це поліція Київської області повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією правоохоронців, у ямі перебували тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець. Поряд із захороненням виявили розтяжку із гранатою «Ф-1», яку залишили окупанти.

«Дві особи були вбиті в голову, одна особа в живіт. На місці захоронення знайшли документи одного з загиблих – це громадянин Чехії. Є його відповідні дані. Інші дві людини не встановлені на даний час, але вони були в цивільному одязі. Ми будемо шукати при яких обставинах вони зникли на території України», – повідомив з місця події Андрій Нєбитов.

Встановлено, що громадянин Чехії ще до війни працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав до нашої держави допомагати в якості волонтера. 3 березня іноземець перестав виходити на зв'язок. На Батьківщині у 49-річного іноземця залишались дружина та брат.

Також неподалік села Раківка поліцейські знайшли тіло ще одного розстріляного місцевого жителя. Жертвою окупантів став колишній оперативний працівник органів внутрішніх справ, який перебував на пенсії. В період окупації чоловік вийшов за дровами і не повернувся. Як виявилось, солдати Російської Федерації роздягнули чоловіка і розстріляли. Загиблого поховали на полі поряд із бойовими позиціями агресорів.

«Це черговий факт, який підтверджує, що російські військові викрадали людей навіть з власних осель. На тілі загиблого криміналісти виявили сліди катування. Чітко зафіксували також і наявність вогнепальних поранень в область тулуба» - розповів начальник поліції Київщини.

Як раніше повідомлялося, російські війська розстріляли 132 жителів селища Макарів на Київщині. Нагадаємо, до війни в Макарові проживало до 15 тис. мешканців, під час активної фази оборони лишилось менше тисячі. Селище зруйноване на 40%. Багато будинків селян не підлягають відновленню.