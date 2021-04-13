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    Мешканка Одещини згоріла під час спалювання сміття у дворі

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    Пенсіонерка спалювала сміття у дворі, коли вогонь раптово перекинувся на її одяг - Мешканка Одещини згоріла під час спалювання сміття у дворі
    Пенсіонерка спалювала сміття у дворі, коли вогонь раптово перекинувся на її одяг
    Фото volyn24.com

    За спалювання відходів і залишків сухої рослинності за статтею 82 КУпАП законом передбачений штраф для громадян від 340 грн до 1360 грн

    На Одещині 77-літня жінка померла в лікарні, куди її привезли з опіками всього тіла. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

    У вівторок, 13 квітня, до лікарні селища Окни доставили 77-річну місцеву мешканку з опіками всієї поверхневості тіла. Від отриманих травм потерпіла померла в медичному закладі. Про випадок лікарі повідомили правоохоронців. Ті встановили, що пенсіонерка спалювала сміття у дворі, коли вогонь раптово перекинувся на її одяг. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою «нещасний випадок», наразі тривають слідчі дії.

    Нагадаємо, за спалювання відходів і залишків сухої рослинності за статтею 82 КУпАП законом передбачений штраф для громадян від 340 грн до 1360 грн, та для посадових осіб від 850 грн до 1700 грн.

    Тим часом, через підпал трави на Львівщині згоріли три автобуси. Вогонь з сухої трави перекинувся на транспорт. Попри зусилля рятувальників, транспорт згорів вщент. «У приватному господарстві стояли три буси. Горіла суха трава, з якої перекинувся вогонь на них. Як наслідок, згоріли всі три буси», – повідомив речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.

    Теги: пожежа сміття Одещина штраф жінка
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