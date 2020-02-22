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    У Києві шматки мосту розгромили авто, що проїздило під ним (фото)

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    У Києві шматки мосту розгромили авто, що проїздило під ним (фото)
    Фото: kyivoperativ.info

    Шматки Дегтярівського мосту на Шулявці посипалися на автомобіль, розгромили лобове скло і пом'яли капот

    У Києві шматки Дегтярівського мосту на Шулявці посипалися на автомобіль, розгромили лобове скло і пошкодили капот.

    «Відбулось обсипання фрагментів захисного шару бетону на Дегтярівському шляхопроводі, на споруді тривають протиаварійні роботи. Це один із найстаріших у Києві шляхопроводів (1963 р.).», - йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

    У мережі Facebook з'явилися знімки з серйозно пошкодженим кросовером марки Suzuki. У авто розбите переднє скло, сильно пошкоджений капот, шматки також впали і на дах транспортного засобу.

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    У Києві шматки мосту розгромили авто, що проїздило під ним (фото)
    У Києві шматки мосту розгромили авто, що проїздило під ним (фото)
    У Києві шматки мосту розгромили авто, що проїздило під ним (фото)
    У Києві шматки мосту розгромили авто, що проїздило під ним (фото)
    Фото: kyivoperativ.info

    На щастя, інцидент не спровокував аварію. Для оформлення пригоди перекрили одну зі смуг руху, через що утворився затор.

    «Від шляхопроводу, що йде уздовж Дегтярівської сьогодні, близько 16:00, відвалилися шматки конструкції. Виходить, ще один того...?», - сказано в підписі до відео на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

    Користувачі мережі жартують про ще один «втомлений» столичний міст.

    Шулявський шляхопровід повільно, але вірно рухається у напрямку від мосту до розв'язки: зараз основні сили будівельників зосереджені на бічних з'їздах і заїздах. Результати роботи проступають все виразніше.

    Нагадаємо, 28 грудня 2019 року мер міста Віталій Кличко відкрив технологічний проїзд Шулявським шляхопроводом. Він першим проїхався мостом на квадроциклі. А за мером вже поїхав автотранспорт новим шляхопроводом.

    Він підкреслив, що це - не фінальна фаза реконструкції шляхопроводу. На черзі демонтаж п’ятого цеху заводу «Більшовик», будівництво право- і лівоповоротних з’їздів, облаштування велодоріжки. Всі ці роботи планують завершити до літа наступного року.

    Дивіться відео, як Кличко відкривав рух Шулявським мостом.

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