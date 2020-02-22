У Києві шматки мосту розгромили авто, що проїздило під ним (фото)



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Фото: kyivoperativ.info

Шматки Дегтярівського мосту на Шулявці посипалися на автомобіль, розгромили лобове скло і пом'яли капот

У Києві шматки Дегтярівського мосту на Шулявці посипалися на автомобіль, розгромили лобове скло і пошкодили капот.

«Відбулось обсипання фрагментів захисного шару бетону на Дегтярівському шляхопроводі, на споруді тривають протиаварійні роботи. Це один із найстаріших у Києві шляхопроводів (1963 р.).», - йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

У мережі Facebook з'явилися знімки з серйозно пошкодженим кросовером марки Suzuki. У авто розбите переднє скло, сильно пошкоджений капот, шматки також впали і на дах транспортного засобу.

На щастя, інцидент не спровокував аварію. Для оформлення пригоди перекрили одну зі смуг руху, через що утворився затор.

«Від шляхопроводу, що йде уздовж Дегтярівської сьогодні, близько 16:00, відвалилися шматки конструкції. Виходить, ще один того...?», - сказано в підписі до відео на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Користувачі мережі жартують про ще один «втомлений» столичний міст.

Шулявський шляхопровід повільно, але вірно рухається у напрямку від мосту до розв'язки: зараз основні сили будівельників зосереджені на бічних з'їздах і заїздах. Результати роботи проступають все виразніше.

Нагадаємо, 28 грудня 2019 року мер міста Віталій Кличко відкрив технологічний проїзд Шулявським шляхопроводом. Він першим проїхався мостом на квадроциклі. А за мером вже поїхав автотранспорт новим шляхопроводом.

Він підкреслив, що це - не фінальна фаза реконструкції шляхопроводу. На черзі демонтаж п’ятого цеху заводу «Більшовик», будівництво право- і лівоповоротних з’їздів, облаштування велодоріжки. Всі ці роботи планують завершити до літа наступного року.

Дивіться відео, як Кличко відкривав рух Шулявським мостом.

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