Нацгвардія у Києві затримала двох російських інформаторів (фото)

Затримані здійснювали фото та відео зйомку українських військовослужбовців

Нацгвардійці затримали у столиці двох чоловіків, які збирали інформацію для ворога, зокрема, знімали місцерозташування військовослужбовців. Про це повідомило Північне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії України.

«Учора ввечері (21 липня – «Главком») під час виконання службово-бойових завдань, гвардійці затримали громадянина, що здійснював фото та відео зйомку військовослужбовців та місце їх розташування. При собі дана особа мала пристрій для відстрілу гумовими кулями Форт-12 з простроченим дозволом на носіння зброї», – йдеться в повідомленні.

Чоловіка передали працівникам СБУ для подальшого з’ясування всіх обставин.

Того ж дня, біля опівночі, військовослужбовці затримали 51-річного мешканця Донецька, який робив фото поблизу контрольно-пропускного пункту та прилеглої території. При собі чоловік мав документи одного з російських підприємств.

Під час перевірки мобільного телефона чоловіка нацгвардійці з’ясували, що він активно листувався та телефонував на російські номери, а також спілкувався у чатах проросійських груп в телеграм-каналах. Затриманого передали працівникам Нацполіції для подальшого з’ясування обставин.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала агента ФСБ. Ним виявився посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону. З початку повномасштабної агресії РФ чоловік збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні. Крім цього, зловмисник фіксував геолокації об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, серед яких – міжнародний аеропорт «Кривий Ріг».

Служба безпеки України також затримала російську агентку, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у столиці та області.

Раніше СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Миколаївщині.