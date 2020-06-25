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    На Київщині п’яний водій на узбіччі збив дітей на велосипеді (фото)

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    Діти їхали на велосипеді по узбіччю дороги - На Київщині п’яний водій на узбіччі збив дітей на велосипеді (фото)
    Діти їхали на велосипеді по узбіччю дороги
    Фото: Нацполіція

    Одна дівчинка наразі перебуває в реанімації у важкому стані

    У середу, 24 червня, у с. Ковалівка Васильківського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій мікроавтобуса раптово виїхав на узбіччя дороги, де здійснив наїзд на 13-річну велосипедистку.

    Потерпіла дитина наразі перебуває в реанімації у важкому стані. Дівчинка їхала разом із сестрою, яка не постраждала.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліція затримала 33-річного водія на місці аварії. Під час освідування на стан алкогольного сп’яніння алкотестер зафіксував 2,7 проміле.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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    На Київщині п’яний водій на узбіччі збив дітей на велосипеді (фото)
    На Київщині п’яний водій на узбіччі збив дітей на велосипеді (фото)
    На Київщині п’яний водій на узбіччі збив дітей на велосипеді (фото)

    Крім того, 24 червня у смт Згурівка водій ВАЗ-2106 збив 5-річного хлопчика, коли той перебігав по «зебрі». Потерпілу дитину госпіталізували до лікарні з переломом ноги.

    Як повідомлялося, 24 червня у Борисполі сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Водій Toyota Avensis не уступив дорогу Honda Accord. 

    За даними Патрульної поліції Київщини, з початку 2020 року на дорогах Київської області сталося 764 дорожньо-транспортних пригоди через перевищення безпечної швидкості.

    Національна поліція України ДТП діти водій Київщина автомобіль алкогольне сп'яніння велосипед
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