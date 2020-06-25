На Київщині п’яний водій на узбіччі збив дітей на велосипеді (фото)
Одна дівчинка наразі перебуває в реанімації у важкому стані
У середу, 24 червня, у с. Ковалівка Васильківського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій мікроавтобуса раптово виїхав на узбіччя дороги, де здійснив наїзд на 13-річну велосипедистку.
Потерпіла дитина наразі перебуває в реанімації у важкому стані. Дівчинка їхала разом із сестрою, яка не постраждала.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Поліція затримала 33-річного водія на місці аварії. Під час освідування на стан алкогольного сп’яніння алкотестер зафіксував 2,7 проміле.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Крім того, 24 червня у смт Згурівка водій ВАЗ-2106 збив 5-річного хлопчика, коли той перебігав по «зебрі». Потерпілу дитину госпіталізували до лікарні з переломом ноги.
Як повідомлялося, 24 червня у Борисполі сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Водій Toyota Avensis не уступив дорогу Honda Accord.
За даними Патрульної поліції Київщини, з початку 2020 року на дорогах Київської області сталося 764 дорожньо-транспортних пригоди через перевищення безпечної швидкості.