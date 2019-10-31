На Київщині п’яний водій намагався відкупитися від патрульних
У водія виявлено 2,42 проміле алкоголю
30 жовтня у Білій Церкві екіпаж патрульних вивив п’яного водія автомобіля. Своє нетверезе керування мешканець Кіровоградщини «оцінив» у 2 тис. гривень.
Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
36-річний керманич пройшов перевірку на Драгер, який показав 2,42 проміле. Це в 12 разів перевищує допустиму норму. Аби уникнути адміністративної відповідальності, чоловік поклав у службовий автомобіль патрульних неправомірну вигоду.
Порушник був попереджений про кримінальну відповідальність охоронцями порядку, однак наполягав на своєму. Відповідно, його затримали та викликали слідчо-оперативну групу.
Патрульні оформили на водія адміністративні матеріали за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ст.122 (порушення використання зовнішніх світлових приладів)КУпАП.
Інші факти зафіксував слідчий.