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    На Київщині п’яний водій намагався відкупитися від патрульних

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    Порушник пропонував патрульним 2 тис. грн хабара - На Київщині п’яний водій намагався відкупитися від патрульних
    Порушник пропонував патрульним 2 тис. грн хабара
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    У водія виявлено 2,42 проміле алкоголю

    30 жовтня у Білій Церкві екіпаж патрульних вивив п’яного водія автомобіля. Своє нетверезе керування мешканець Кіровоградщини «оцінив» у 2 тис. гривень.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    36-річний керманич пройшов перевірку на Драгер, який показав 2,42 проміле. Це в 12 разів перевищує допустиму норму. Аби уникнути адміністративної відповідальності, чоловік поклав у службовий автомобіль патрульних неправомірну вигоду.

    Порушник був попереджений про кримінальну відповідальність охоронцями порядку, однак наполягав на своєму. Відповідно, його затримали та викликали слідчо-оперативну групу.

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    На Київщині п’яний водій намагався відкупитися від патрульних
    На Київщині п’яний водій намагався відкупитися від патрульних
    На Київщині п’яний водій намагався відкупитися від патрульних

    Патрульні оформили на водія адміністративні матеріали за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ст.122 (порушення використання зовнішніх світлових приладів)КУпАП.

    Інші факти зафіксував слідчий.

    Національна поліція України водій Київщина автомобіль алкогольне сп'яніння чоловік
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