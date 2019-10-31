На Київщині п’яний водій намагався відкупитися від патрульних



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Порушник пропонував патрульним 2 тис. грн хабара Фото: Патрульна поліція Київської області

У водія виявлено 2,42 проміле алкоголю

30 жовтня у Білій Церкві екіпаж патрульних вивив п’яного водія автомобіля. Своє нетверезе керування мешканець Кіровоградщини «оцінив» у 2 тис. гривень.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

36-річний керманич пройшов перевірку на Драгер, який показав 2,42 проміле. Це в 12 разів перевищує допустиму норму. Аби уникнути адміністративної відповідальності, чоловік поклав у службовий автомобіль патрульних неправомірну вигоду.

Порушник був попереджений про кримінальну відповідальність охоронцями порядку, однак наполягав на своєму. Відповідно, його затримали та викликали слідчо-оперативну групу.

Патрульні оформили на водія адміністративні матеріали за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ст.122 (порушення використання зовнішніх світлових приладів)КУпАП.

Інші факти зафіксував слідчий.