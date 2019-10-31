У Вінниці п'яний таксист перевозив наркотики



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Поліція зупинила водія таксі, який перевозив наркотики та перебував у стані сп’яніння

Працівники патрульної поліції у Вінниці за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Опель вектра». Під час спілкування з водієм поліцейські помітили, що він нервується. Провівши поверхневий огляд та огляд автомобіля у чоловіка поліцейські вилучили згортки з наркотичними речовинами, схожими на канабіс та амфетамін.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Екіпаж патрульної поліції під час несення служби на вулиці Максимовича зупинив водія таксі, який порушив правила дорожнього руху – у темний час доби рухався з вимкнутими фарами. Під час перевірки документів на транспортний засіб поліцейські помітили, що водій нервується, а згодом зрозуміли, що він перебуває в стані наркотичного сп’яніння. На місце зупинки автомобіля поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

Під час поверхневого огляду у кишені та сумці 32-річного водія працівники поліції вилучили згортки з наркотичною речовиною, схожою на канабіс, а у дверях автомобіля - амфетамін.

За словами правопорушника, наркотичну речовину він зберігав для власного вживання. Вилучене направили на експертизу.

Під час медичного освідування водія таксі з’ясувалось, що за кермом він знаходився під дією трьох наркотичних речовин.

Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). За таке кримінальне правопорушення передбачено до трьох років позбавлення волі.