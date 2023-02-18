Картину Бенксі в Ірпені закрили екраном – ЗМІ

Малюнок відомого митця, який було зроблено на зруйнованому будинку в передмісті української столиці, захистили від вандалів та можливих обстрілів

У місті Ірпінь, який є передмістям Києва та який дуже постраждав від нападу окупантів у перші дні війни, роботу всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі вирішили захистити екраном. Про це повідомляють українські ЗМІ, які отримали відповідні фотодокази.

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Як відомо, свою роботу він розмістив на стіні зруйнованого будинку. На ній зображено гімнастку, яка виконує стійку на руках. Нині вона закрита прозорим захисним екраном.

ЗМІ повідомляють, що екран встановили у п’ятницю, 17 лютого. До того ж є інформація, що найближчим часом планують встановити сигналізацію.

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Нагадаємо, що легендарний британський художник Бенксі підтвердив своє авторство на сім муралів у різних місцях України, включаючи постраждалі від російської окупації Бородянку і Ірпінь. Згодом, за рішенням міськради, він став почесним громадянином міста Ірпінь.