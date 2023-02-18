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Картину Бенксі в Ірпені закрили екраном – ЗМІ

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Картину Бенксі в Ірпені закрили екраном – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Малюнок відомого митця, який було зроблено на зруйнованому будинку в передмісті української столиці, захистили від вандалів та можливих обстрілів

У місті Ірпінь, який є передмістям Києва та який дуже постраждав від нападу окупантів у перші дні війни, роботу всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі вирішили захистити екраном. Про це повідомляють українські ЗМІ, які отримали відповідні фотодокази.

Як відомо, свою роботу він розмістив на стіні зруйнованого будинку. На ній зображено гімнастку, яка виконує стійку на руках. Нині вона закрита прозорим захисним екраном.

ЗМІ повідомляють, що екран встановили у п’ятницю, 17 лютого. До того ж є інформація, що найближчим часом планують встановити сигналізацію.

Нагадаємо, що легендарний британський художник Бенксі підтвердив своє авторство на сім муралів у різних місцях України, включаючи постраждалі від російської окупації Бородянку і Ірпінь. Згодом, за рішенням міськради, він став почесним громадянином міста Ірпінь.

Бенксі – це псевдонім всесвітньо відомого художника. Досі незрозуміло, хто ховається під цим псевдонімом. Міжнародне визнання митець отримав завдяки своїм творам вуличного мистецтва та графіті. Його роботи мають яскраво виражений соціально-політичний підтекст.
Теги: мурал Бенксі Ірпінь

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