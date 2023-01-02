Чоловік, який намагався вкрасти графіті Бенксі, отримав підозру. Малюнок оцінили у 9 млн грн
Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі
Поліція Київщини повідомила про підозру організатору викрадення малюнку всесвітньо відомого митця Бенксі в Гостомелі. Про це повідомляє пресслужба Київської області.
«2 грудня група осіб з Києва та Черкас демонтували картину з жінкою у протигазі, яку британський митець написав на стіні зруйнованого російськими військовими будинку в Гостомелі», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що правопорушники за допомогою дерев'яних дощок і поліетилену намагалися транспортувати графіті. Завдяки небайдужості громадян, поліцейські та силовики затримали зловмисників.
«У ході досудового розслідування проведено мистецтвознавчу експертизу, за результатами якої визначено вартість картини британського митця – понад 9 млн грн», – зазначили в поліції.
Слідчі Бучанського управління поліції Київщини, за процесуальним керівництвом окружної прокуратури, повідомили про підозру організатору (ч. 5 ст. 185 ККУ). Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Гостомелі вандали зрізали разом зі шматком стіни графіті Бенксі (фото). До цього, у Києві невідомі змінили роботу Бенксі (фото). Креативні українці доповнили малюнок «рамкою» у вигляді зав’язаного презерватива.
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