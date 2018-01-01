На Київщині родичі побили колишнього працівника МВС та заснули на місці злочину

Поліція побачила нападників під деревом, коли їхали на виклик

Колишнього полковника міліції жорстоко побили племінники у власній хаті на Київщині. Це сталося близько 6:00 ранку на Різдво в старенькому будинку у лісі в Клавдієво-Тарасовому. «Почали стукати, але я не відкривав – чую, п’яні. Я інвалід, ледве ходжу. Стукали хвилин сорок десь, потім почув звук розбитого скла. Ну і сказав їм:



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Поліція побачила нападників під деревом, коли їхали на виклик

Колишнього полковника міліції жорстоко побили племінники у власній хаті на Київщині. Це сталося близько 6:00 ранку на Різдво в старенькому будинку у лісі в Клавдієво-Тарасовому.

«Почали стукати, але я не відкривав – чую, п’яні. Я інвалід, ледве ходжу. Стукали хвилин сорок десь, потім почув звук розбитого скла. Ну і сказав їм: якого чорта ви тут робите? Геть звідси!», - розповів постраждалий Ігор Комаров.

Такий прийом не сподобалася гостям Юрію та Людмилі, тому племінник збив старенького з ніг, а потім почав гамселити вже лежачого господаря. Комаров каже, що пропустив два потужні удари ногою в ніс і лоб, але попри кровотечу зміг зачинитися в домі та подзвонити родичам, котрі й викликали поліцію.

Дружина постраждалого Тетяна Комарова називає племінника Юрія неодноразово судимим за крадіжки та припускає, що пара могла мати на меті пограбувати пенсіонера. Однак нападники нічого не взяли, а просто поснули неподалік під деревом, де їх і виявила поліція.

«Повантажили вони його, а її залишили спати. І вона спокойно собі пішла», - твердить сусідка Ніна Клоко.

Правоохоронці ж після допитів розповіли, що в нападників інакша версія того, що відбулося. Мовляв, вони були в хаті, спілкувалися та випивали з дядьком, а вже потім посварилися та потрощили меблі.

«Ми зараз проводимо досудове розслідування по відкритому кримінальному провадженню за статтею про тілесні ушкодження. Вони говорять одне, чоловік інше. Наша задача зараз – встановити істину», - пояснив прес-секретар обласної поліції Микола Жукович.