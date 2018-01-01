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    На Київщині родичі побили колишнього працівника МВС та заснули на місці злочину

    Поліція побачила нападників під деревом, коли їхали на виклик
    Колишнього полковника міліції жорстоко побили племінники у власній хаті на Київщині. Це сталося близько 6:00 ранку на Різдво в старенькому будинку у лісі в Клавдієво-Тарасовому. «Почали стукати, але я не відкривав – чую, п’яні. Я інвалід, ледве ходжу. Стукали хвилин сорок десь, потім почув звук розбитого скла. Ну і сказав їм:
    • Сьогодні, 08:59
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    Поліція побачила нападників під деревом, коли їхали на виклик

    Колишнього полковника міліції жорстоко побили племінники у власній хаті на Київщині. Це сталося близько 6:00 ранку на Різдво в старенькому будинку у лісі в Клавдієво-Тарасовому.

    «Почали стукати, але я не відкривав – чую, п’яні. Я інвалід, ледве ходжу. Стукали хвилин сорок десь, потім почув звук розбитого скла. Ну і сказав їм: якого чорта ви тут робите? Геть звідси!», - розповів постраждалий Ігор Комаров.

    Такий прийом не сподобалася гостям Юрію та Людмилі, тому племінник збив старенького з ніг, а потім почав гамселити вже лежачого господаря. Комаров каже, що пропустив два потужні удари ногою в ніс і лоб, але попри кровотечу зміг зачинитися в домі та подзвонити родичам, котрі й викликали поліцію.

    Дружина постраждалого Тетяна Комарова називає племінника Юрія неодноразово судимим за крадіжки та припускає, що пара могла мати на меті пограбувати пенсіонера. Однак нападники нічого не взяли, а просто поснули неподалік під деревом, де їх і виявила поліція.

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    «Повантажили вони його, а її залишили спати. І вона спокойно собі пішла», - твердить сусідка Ніна Клоко.

    Правоохоронці ж після допитів розповіли, що в нападників інакша версія того, що відбулося. Мовляв, вони були в хаті, спілкувалися та випивали з дядьком, а вже потім посварилися та потрощили меблі.

    «Ми зараз проводимо досудове розслідування по відкритому кримінальному провадженню за статтею про тілесні ушкодження. Вони говорять одне, чоловік інше. Наша задача зараз – встановити істину», - пояснив прес-секретар обласної поліції Микола Жукович. 

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