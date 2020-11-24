На Київщині рятувальники дістали коня з колодязя (фото)

Кінь потрапив у пастку, з якої не міг самостійно вибратися

Кінь упав у колодязь, розташований у заростях

Сьогодні, 24 листопада, в Обухівському районі Київщини рятувальники дістали коня з колодязя.

Повідомлення до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло від стурбованої мешканки села Халеп’я. Жінка розповіла, що її кінь впав у колодязь, який був відкритий і розташований у заростях поблизу колишнього колгоспу.

На місце події було направлено рятувальників 17 ДПРЧ м. Українка, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Спільними зусиллями працівників ДСНС і місцевого населення за допомогою рятувальних рукавів та трактора тварину вдалося витягнути на поверхню.

Серйозних травм «полонений» не зазнав.