На Київщині рятувальники дістали коня з колодязя (фото)
Кінь упав у колодязь, розташований у заростях
Сьогодні, 24 листопада, в Обухівському районі Київщини рятувальники дістали коня з колодязя.
Повідомлення до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло від стурбованої мешканки села Халеп’я. Жінка розповіла, що її кінь впав у колодязь, який був відкритий і розташований у заростях поблизу колишнього колгоспу.
На місце події було направлено рятувальників 17 ДПРЧ м. Українка, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Спільними зусиллями працівників ДСНС і місцевого населення за допомогою рятувальних рукавів та трактора тварину вдалося витягнути на поверхню.
Серйозних травм «полонений» не зазнав.