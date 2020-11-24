  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині рятувальники дістали коня з колодязя (фото)

    • Розсилка
    Кінь потрапив у пастку, з якої не міг самостійно вибратися - На Київщині рятувальники дістали коня з колодязя (фото)
    Кінь потрапив у пастку, з якої не міг самостійно вибратися
    Фото: ДСНС

    Кінь упав у колодязь, розташований у заростях

    Сьогодні, 24 листопада, в Обухівському районі Київщини рятувальники дістали коня з колодязя.

    Повідомлення до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло від стурбованої мешканки села Халеп’я. Жінка розповіла, що її кінь впав у колодязь, який був відкритий і розташований у заростях поблизу колишнього колгоспу.

    На місце події було направлено рятувальників 17 ДПРЧ м. Українка, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Спільними зусиллями працівників ДСНС і місцевого населення за допомогою рятувальних рукавів та трактора тварину вдалося витягнути на поверхню.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Київщині рятувальники дістали коня з колодязя (фото)
    На Київщині рятувальники дістали коня з колодязя (фото)

    Серйозних травм «полонений» не зазнав.

    Теги: ДСНС Київщина тварини рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies