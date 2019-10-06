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    Браконьєри застрелили лебедя на Канівському водосховищі (фото)

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    Поліція виявила у човні браконьєрів сітки для вилову риби та застреленого лебедя - Браконьєри застрелили лебедя на Канівському водосховищі (фото)
    Поліція виявила у човні браконьєрів сітки для вилову риби та застреленого лебедя
    Фото: Нацполіція

    Браконьєри, яких затримала поліція, перебували у стані алкогольного сп'яніння

    Під час патрулювання працівники водної поліції Переяслав-Хмельницького відділку затримали чоловіків зі зброєю, із забороненими засобами для вилову риби (сітками) та із застреленим лебедем у човні.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «О восьмій годині ранку рибоохоронний патруль помітив підозрілий човен на воді. При його перевірці встановили, що, дійсно, перебувають під алкоголем, мають гладкоствольну рушницю, сітки (заборонені засоби для вилову риби), а також застреленого лебедя», - йдеться в повідомленні.

    Працівники поліції та єгерської служби склали адміністративні протоколи, зокрема, за ст.130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи ж іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Як речові докази поліція вилучила рушницю та заборонені засоби (сітки) для вилову риби.

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    Браконьєри застрелили лебедя на Канівському водосховищі (фото)
    Браконьєри застрелили лебедя на Канівському водосховищі (фото)
    Браконьєри застрелили лебедя на Канівському водосховищі (фото)

    За добу це не єдиний випадок на Київщині. Адміністративне правопорушення та збиток у 4422 грн зафіксували працівники Вишгородського відділку. За містом чоловіки вирішили порибалити та відпочити на забороненій для риболовлі території - під греблею Вишгородської ГЕС.

    Національна поліція України Київщина рибальство птахи браконьєр
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