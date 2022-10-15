На Київщині сьогодні знову очікуються вибухи

Під Києвом працюють сапери

У суботу, 15 жовтня, на Київщині можливі звуки вибухів. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«У громадах Бучанського, Вишгородського та Броварського районів сьогодні, 15 жовтня, проводитимуться планові роботи з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Через це в області можливі звуки вибухів», – йдеться в повідомленні.

Київська ОВА закликала мешканців області зберігати спокій, дотримуватися правил безпеки та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, о сьомій годині ранку мешканці Києва у соцмережах повідомили про вибух. Він стався ще до повітряної тривоги, через кілька хвилин її оголосили по всій Україні. Соцмережі зазначали, що Росія, ймовірно, здійснила пуск ракет Х-101 зі стратегічної авіації Ту-95МС з Каспійського напрямку.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що російські загарбники вранці 15 жовтня вдарили ракетами по Київщині. Удар прийшовся по одній із громад.

«Укренерго» попередило про можливі застосування графіків аварійних відключень внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі Київщини.