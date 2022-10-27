На Київщині спрацювала система ППО

Місцеві пабліки повідомляли про приліт в одну з громад області

У Київській області спрацювала система ППО. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«В області працює ППО. Тривога триває. Залишайтеся в укриттях, бережіть себе та зберігайте спокій», – йдеться у повідомленні.

Також місцеві пабліки писали про приліт в одну з громад області. Проте наразі офіційні джерела цю інформацію не підтвердили.

Зауважимо, вночі 27 жовтня російські окупанти вже завдали удару по одній із громад на Київщині.

Внаслідок обстрілу в громаді спалахнула пожежа. Наразі на місці працюють пожежники. Куди саме стався приліт наразі не відомо.

Напередодні прильоту повідомлялося, що на території Київської області зафіксували проліт іранських дронів-камікадзе. Тоді звуки сирени пролунали у Білій Церкві.