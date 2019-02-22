На Київщині у людей відбирають паспорти і дають гроші за голос за певного кандидата в президенти



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Поліція столичної області задокументувала 116 порушень передвиборчої агітації

Упродовж минулої доби, 21 лютого, до поліції Київщини надійшло два повідомлення про порушення передвиборчої агітації в Обухові та Ржищеві. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Так, на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що у жителів міста Ржищів відбирають паспорти та просять проголосувати за певного кандидата за грошову винагороду у сумі 1000 грн.

«За вказаною адресою одразу прибула група реагування патрульної поліції. Встановлено, що заявник не назвав свого місцезнаходження чи проживання. Під час телефонної розмови поводив себе дивно, від будь-яких пояснень з приводу свого звернення до поліції він відмовився», - інформують у поліції.

Звернення одного з народних депутатів щодо підкупу громадян надійшла до канцелярії Обухівського відділу поліції. На думку нардепа, можливий підкуп виборців стався під час соціологічного опитування в місцевому будинку культури, де він брав особисто участь.

«Для проведення перевірки за даним фактом працівники поліції прибули до будинку культури. Там вони опитали завідувача, інших працівників закладу та громадян, які були присутні того дня на заходах. Під час засідання було проведено соціологічне дослідження щодо майбутніх виборів президента України, а також розглядалися інші соціальні питання, які турбують мешканців району та міста. Гроші ніхто не роздавав і не пропонував. Працівники поліції встановили, що твердження про те, що під час зборів відбувався підкуп виборців, не відповідає дійсності», - повідомляють правоохоронці.

Загалом, станом на 22 лютого, поліція столичної області задокументувала 116 порушень передвиборчої агітації. За всіма виявленими правопорушеннями проведена об’єктивна перевірка та прийнято рішення.