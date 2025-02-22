Через непідписану угоду про корисні копалини, можуть заборонити доступ до Starlink в Україні

Starlink це супутникова платформа, яка забезпечує доступ до широкосмугового інтернету

Україну попередили, що сервіси Starlink заборонять, якщо не буде досягнуто угоди щодо рідкоземельних мінералів

Американські дипломати, які наполягають на підписанні угоди щодо корисних копалин України, обговорють можливе припинення доступу для українців до ​​супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агентство повідомляє, що продовження доступу України до Starlink було піднято під час обговорень між офіційними особами США та України після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра Бессента щодо угоди про корисні копалини.

Повідомляється, що питання Starlink також обговорювали під час зустрічі спецпредставника Трампа Кіта Келлога та президента Володимира Зеленського. Тоді ж Україну попередили, що послугу заборонять, якщо не буде досягнуто угоди щодо рідкоземельних мінералів.

Раніше ми писали, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, у вечірньому зверненні 21 лютого президент Зеленський відзначив, що команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами.

«І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат», – підсумував глава держави.