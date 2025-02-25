Польща передасть Україні додаткові термінали Starlink

Термінали Starlink забезпечують критично важливий зв'язок для української армії на фронті

Вартість обслуговування терміналів у 2025 році коштуватиме Польщі майже 2 млрд грн

Польський уряд замовив додаткові 5 тис. терміналів Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Puls Biznesu.

Станом на 2024 рік Польща надала Україні 24,4 тис. терміналів, які виробляє компанія SpaceX. Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розповів, що у листопаді було замовлено нову партію, яка поступово надходить в Україну.

Пристрої, надані Польщею, становили половину всіх Starlink, що працюють в Україні. Не всі термінали активні постійно, їх кількість із часом змінюється – вони вмикаються та відключаються за рішенням української сторони. Крім того, близько 300 терміналів було знищено під час бойових дій.

«Польща протягом багатьох місяців постачає інтернет українському суспільству та українській армії. Завдяки Starlink виконуються завдання, що дозволяють утримувати фронт», – сказав Гавковський.

У 2024 році витрати Польщі на обслуговування терміналів і закупівлю нових становили 120,66 млн злотих (понад 1,2 млрд грн). Очікувана вартість обслуговування у 2025 році – 186,8 млн злотих (майже 2 млрд грн).

Нагадаємо, Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE) в адміністрації президента США Дональда Трампа, відреагував на чутки про те, що США можуть відключити Starlink.

Раніше агенція Reuters з посиланням на три джерела повідомляло, що американські перемовники, які тиснуть на Україну щодо угоди про корисні копалини, порушили питання про припинення доступу країни до системи супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска.

До слова, деякі успіхи російських сил на війні в Україні стали можливими через поліпшення координації та ефективності тактичного розвідувально-ударного комплексу. Зокрема, падіння Вугледара безпосередньо пов'язано з наявністю у ворога термінали зв'язку Starlink.