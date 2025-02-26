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Шахед влучив у будинок на Київщині: моторошні кадри влучання (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Шахед влучив у будинок на Київщині: моторошні кадри влучання (відео)
Наслідки нічної атаки на Київщину
фото: Нацполіція

Внаслідок нічної ворожої атаки БпЛА на Київщину є загиблі

У мережі з’явились моторошні кадри моменту влучання безпілотника у будинок на Київщині вночі. Про це передає «Главком».

За даними місцевої обласної військової адміністрації, внаслідок нічної ворожої атаки БпЛА на Київщину одна людина загинула, ще дві травмовано.

«Тіло загиблої людини було виявлено під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку у Бучанському районі. Пожежа ліквідована на площі 200 м²», – йдеться в повідомленні.

В іншому населеному пункті цього району дівчина 2005 року народження з раною потиличної ділянки голови госпіталізована до місцевої лікарні. Чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті. Не госпіталізований. Обом постраждалим надана вся необхідна медична допомога.

За попередньою інформацією унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено п’ять приватних будинків, скління квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, три автомобілі знищено та вісім пошкоджено.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки ворога.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки ворожого дрона на Харків є двоє постараждалих

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Теги: дрон війна Київщина окупанти

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