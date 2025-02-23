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На Київщині рятувальникам довелося визволяти п’ятьох рибалок, які втрапили в халепу

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Київщині рятувальникам довелося визволяти п’ятьох рибалок, які втрапили в халепу
Чоловіків безпечно доправили на берег, де їх уже чекали медики
фото: ДСНС України/Telegram

Чоловіки залишилися неушкодженими та від госпіталізації відмовилися

На Київському водосховищі поблизу села Нові Петрівці п’ятеро рибалок потрапили у халепу – від берега їх відрізала вода: між ними та суходолом утворився 10-метровий розрив. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Завдяки швидким та злагодженим діям водолазно-рятувального відділення ДСНС чоловіків безпечно доправили на берег, де їх уже чекали медики.

На Київщині рятувальникам довелося визволяти п’ятьох рибалок, які втрапили в халепу фото 1

На щастя, усі залишилися неушкодженими та від госпіталізації відмовилися.

На Київщині рятувальникам довелося визволяти п’ятьох рибалок, які втрапили в халепу фото 2

До слова, на Черкащині рятувальники зняли трьох людей із дрейфуючої крижини.

Також у Вінниці на замерзлій річці Південний Буг чоловік катався на ковзанах та провалився в крижану водойму. Очевидець його врятував.

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Теги: Київщина чоловік зима

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