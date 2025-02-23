На Київщині рятувальникам довелося визволяти п’ятьох рибалок, які втрапили в халепу

Чоловіків безпечно доправили на берег, де їх уже чекали медики

Чоловіки залишилися неушкодженими та від госпіталізації відмовилися

На Київському водосховищі поблизу села Нові Петрівці п’ятеро рибалок потрапили у халепу – від берега їх відрізала вода: між ними та суходолом утворився 10-метровий розрив. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Завдяки швидким та злагодженим діям водолазно-рятувального відділення ДСНС чоловіків безпечно доправили на берег, де їх уже чекали медики.

На щастя, усі залишилися неушкодженими та від госпіталізації відмовилися.

До слова, на Черкащині рятувальники зняли трьох людей із дрейфуючої крижини.

Також у Вінниці на замерзлій річці Південний Буг чоловік катався на ковзанах та провалився в крижану водойму. Очевидець його врятував.