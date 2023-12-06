ВАКС арештував ще одного суддю Київського апеляційного суду

Слідчий суддя застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2,5 млн грн

Строк дії запобіжного заходу – 60 діб

Сьогодні, 6 грудня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід другому судді Київського апеляційного суду Юрію Сливі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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«6 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до другого судді Київського апеляційного суду, який разом з іншими трьома суддями апеляційного суду підозрюється в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна», – йдеться у повідомленні.

Слідчий суддя застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2,5 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

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Строк дії запобіжного заходу – 60 діб.

Підозрюваний суддя на засіданні повідомив, що не знав про гроші в подарованій розчинній каві, а коли їх знайшов під час обшуків, то «був в шоці». Також він заперечив, що ці кошти могли бути за ухвалення рішення. Прокурор зазначив, що пакет із $8300 був прихований за штанами під курткою.

Нагадаємо, 30 листопада 2023 року прокурори САП за дорученням керівника САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Як повідомлялося, 5 грудня, Вищий антикорупційний суд арештував з можливістю внесення застави у розмірі 4 млн грн суддю Київського апеляційного суду Ігоря Паленика, якого підозрюють в одержанні хабаря.