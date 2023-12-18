Закриття метро на Теремки: сьогодні киянам почнуть повертати кошти за вимушені пересадки

Із понеділка, 18 грудня, запрацює система компенсації поїздок киянам через вимушені пересадки на станції метро «Либідська» у зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки підземки. Про це повідомляє «Київпастранс».

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«Проїзд буде коштувати не більше 8 гривень. Тобто вартість залишиться такою ж, як до ремонту «синьої» гілки», - повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Місто компенсує проїзд у тимчасових маршрутах №№ 2-М, 60, 43-К та додаткові поїздки у метро на «синій» гілці.

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«Наприклад, якщо скористатися автобусом 2-М з Теремків до Либідської, а потім доїхати у центр на метро – то одна з двох витрачених поїздок повернеться на карту. Навіть за 2 або 3 вимушені пересадки все одно сплачуєте лише одну поїздку. Але час у дорозі не має перевищувати 2 години, щоб компенсація спрацювала», – пояснив «Київпастранс».

Зазначимо, що компенсація діє для пластикової та цифрової карти та QR-квитків, створених з поїздок. Карту потрібно валідувати у наземному транспорті та метро під час кожної пересадки, як зазвичай. Поїздки за вимушені пересадки повертаються на карту наступної доби.

Компенсація діятиме, доки триватиме ремонт між станціями «Деміївська» та «Либідська».

Нагадаємо, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю.

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Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

До слова, у Києві над тунелем метро «Деміївська», що біля колишнього Деміївського ринку, під землю почали просідати торгові павільйони.