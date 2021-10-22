  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині в пункт прийому макулатури здали мішок порізаних Біблій (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ящик порізаних Біблій виявлено на складі&nbsp;ТОВ &laquo;Вторма юа&raquo; - На Київщині в пункт прийому макулатури здали мішок порізаних Біблій (фото)
    Ящик порізаних Біблій виявлено на складі ТОВ «Вторма юа»
    Фото: Леонід Черепейнік/Facebook

    Наразі невідомо, хто і для чого порізав Біблії перед здачею на макулатуру

    У пункт прийому вторинної сировини компанії ТОВ «Вторма юа» у Броварах здали в макулатуру величезну кількість Біблій, перерізаних навпіл. Про це повідомив власник компанії Леонід Черепейнік на своїй сторінці у Facebook.

    «Народ майте совість, будь ласка…. Я все розумію, бідні, треба гроші, але не таким шляхом! Коли нам здали 2500 кг (25000 шт) порножурналів, чи в роздільний збір секс-іграшки, я промовчав. Але коли вже привезли порізані Біблії, святе Слово Боже, це моє сердце не витримує», – написав він.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Київщині в пункт прийому макулатури здали мішок порізаних Біблій (фото)
    На Київщині в пункт прийому макулатури здали мішок порізаних Біблій (фото)
    На Київщині в пункт прийому макулатури здали мішок порізаних Біблій (фото)
    Фото: Леонід Черепейнік/Facebook

    Він закликав охочих здати на макулатуру Біблію не рвати книги й не різати. «…Я її у вас викуплю в 5 раз дорожче, ніж вага паперу», – додав Черепейнік.

    Як відомо, пункти прийому вторинної сировини працюють в усіх регіонах України.

    Що можна здати в пункт приймання вторсировини

    • У пунктах прийому макулатури візьмуть непотрібні книги та застарілі документи, старі газети та журнали, картонне пакування.
    • Якщо накопичилося багато всіляких скляних пляшок з-під соняшникової олії, вина та інших продуктів, то їх можна віднести в пункт прийому склотари.
    • Розбите скло можна здати в пункті прийому склобою.
    • Пункт прийому пластику візьме пластикову тару, поліетилен. Тут же можуть прийняти пластикові кришки, контрольні кільця.
    • Приймають у пунктах вторинної сировини Києва і текстильні матеріали. Можна здати ватяні ковдри, лляні простирадла, одяг з бавовняної, вовняної або напіввовняної тканини.
    • Є пункти, які беруть зношені автомобільні шини.

    У вересні в Києві Центр управління відходами відкрив мобільні пункти приймання старої техніки. Кияни мали змогу здати безкоштовно на утилізацію будь-яку техніку – від дротів, навушників і блендерів до холодильників та пральних машинок.

    Теги: книги Київщина вторинна сировина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині в пункт прийому макулатури здали мішок порізаних Біблій (фото)