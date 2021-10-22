На Київщині в пункт прийому макулатури здали мішок порізаних Біблій (фото)

Наразі невідомо, хто і для чого порізав Біблії перед здачею на макулатуру

У пункт прийому вторинної сировини компанії ТОВ «Вторма юа» у Броварах здали в макулатуру величезну кількість Біблій, перерізаних навпіл. Про це повідомив власник компанії Леонід Черепейнік на своїй сторінці у Facebook.

«Народ майте совість, будь ласка…. Я все розумію, бідні, треба гроші, але не таким шляхом! Коли нам здали 2500 кг (25000 шт) порножурналів, чи в роздільний збір секс-іграшки, я промовчав. Але коли вже привезли порізані Біблії, святе Слово Боже, це моє сердце не витримує», – написав він.

Він закликав охочих здати на макулатуру Біблію не рвати книги й не різати. «…Я її у вас викуплю в 5 раз дорожче, ніж вага паперу», – додав Черепейнік.

Як відомо, пункти прийому вторинної сировини працюють в усіх регіонах України.

Що можна здати в пункт приймання вторсировини

У пунктах прийому макулатури візьмуть непотрібні книги та застарілі документи, старі газети та журнали, картонне пакування.

Якщо накопичилося багато всіляких скляних пляшок з-під соняшникової олії, вина та інших продуктів, то їх можна віднести в пункт прийому склотари.

Розбите скло можна здати в пункті прийому склобою.

Пункт прийому пластику візьме пластикову тару, поліетилен. Тут же можуть прийняти пластикові кришки, контрольні кільця.

Приймають у пунктах вторинної сировини Києва і текстильні матеріали. Можна здати ватяні ковдри, лляні простирадла, одяг з бавовняної, вовняної або напіввовняної тканини.

Є пункти, які беруть зношені автомобільні шини.

У вересні в Києві Центр управління відходами відкрив мобільні пункти приймання старої техніки. Кияни мали змогу здати безкоштовно на утилізацію будь-яку техніку – від дротів, навушників і блендерів до холодильників та пральних машинок.