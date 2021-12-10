На трасі під Києвом зіткнулися три пасажирських автобуси, є постраждалі (фото)

Через ДТП рух ускладнено в напрямку Харкова

На місці ДТП працюють правоохоронці та медики

У п’ятницю, 10 грудня, на автодорозі Київ—Харків сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автобусів. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Аварія трапилася поблизу міста Бориспіль. Зіткнулися автобус Isuzu та два мікроавтобуси, в яких були пасажири.

У результаті ДТП є постраждалі. Про їх кількість і стан поліція не повідомляє.

На місце ДТП викликали слідчих та медиків.

Через аварію рух ускладнено у напрямку міста Харків.

Як повідомлялося, 10 грудня вранці на виїзді з вулиці Трублаїні на Кільцеву дорогу в Києві сталося одразу три дорожньо-транспортні пригоди.

9 грудня ввечері на вулиці Сержа Лифаря в Деснянському районі Києва автомобіль ВАЗ протаранив попутну автівку і тікав від поліції.