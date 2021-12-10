  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На трасі під Києвом зіткнулися три пасажирських автобуси, є постраждалі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через ДТП рух ускладнено в напрямку Харкова - На трасі під Києвом зіткнулися три пасажирських автобуси, є постраждалі (фото)
    Через ДТП рух ускладнено в напрямку Харкова
    фото: Патрульна поліція Київської області

    На місці ДТП працюють правоохоронці та медики

    У п’ятницю, 10 грудня, на автодорозі Київ—Харків сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автобусів. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Аварія трапилася поблизу міста Бориспіль. Зіткнулися автобус Isuzu та два мікроавтобуси, в яких були пасажири.

    У результаті ДТП є постраждалі. Про їх кількість і стан поліція не повідомляє.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На трасі під Києвом зіткнулися три пасажирських автобуси, є постраждалі (фото)
    На трасі під Києвом зіткнулися три пасажирських автобуси, є постраждалі (фото)
    На трасі під Києвом зіткнулися три пасажирських автобуси, є постраждалі (фото)
    фото: Патрульна поліція Київської област

    На місце ДТП викликали слідчих та медиків.

    Через аварію рух ускладнено у напрямку міста Харків.

    Як повідомлялося, 10 грудня вранці на виїзді з вулиці Трублаїні на Кільцеву дорогу в Києві сталося одразу три дорожньо-транспортні пригоди.

    9 грудня ввечері на вулиці Сержа Лифаря в Деснянському районі Києва автомобіль ВАЗ протаранив попутну автівку і тікав від поліції.

    Теги: Національна поліція України ДТП громадський транспорт Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На трасі під Києвом зіткнулися три пасажирських автобуси, є постраждалі (фото)