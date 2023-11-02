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Поліція зробила для водіїв попередження через настання холодів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Поліція зробила для водіїв попередження через настання холодів
Поліцейські просять уважно перевіряти автівки перед поїздкою
фото з відкритих джерел

З настанням холодів вуличні тварини можуть ховатись під авто у пошуках тепла

Патрульна поліція Києва звернулась до водіїв із попередженням через настання холодів. Зокрема, їх попросили уважно перевіряти свої автівки, тому що під ними можуть ховатись тварини.

У публікації йдеться, що з настанням холодів вуличні тварини шукають затишне та тепле місце. Найчастіше вони ховаються:

  • під авто;
  • під капотом;
  • під арками коліс;
  • у вихлопній трубі.

«Радимо перед тим, як завести двигун – постукайте по капоту та перевірте зазначені місця. Врахуйте, що лякливі котики можуть сховатися ще глибше», – повідомили правоохоронці.

Водіїв закликали бути уважними та ретельно перевіряти свої автівки, що допоможе вберегти бездомних тварин.

Нагадаємо, з настанням холодів усім водіям обов'язково потрібно потурбуватись про власні машини та підготувати їх до зими. Адже будь-які пристрої та механізми в мороз працюють зовсім не так, як під час літньої спеки чи осінньої вологи.

Також «Главком» писав, що Кабмін оновив правила дорожнього руху для водіїв.

Теги: автомобіль Київ поліція тварини

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