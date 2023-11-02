Поліція зробила для водіїв попередження через настання холодів
З настанням холодів вуличні тварини можуть ховатись під авто у пошуках тепла
Патрульна поліція Києва звернулась до водіїв із попередженням через настання холодів. Зокрема, їх попросили уважно перевіряти свої автівки, тому що під ними можуть ховатись тварини.
У публікації йдеться, що з настанням холодів вуличні тварини шукають затишне та тепле місце. Найчастіше вони ховаються:
- під авто;
- під капотом;
- під арками коліс;
- у вихлопній трубі.
«Радимо перед тим, як завести двигун – постукайте по капоту та перевірте зазначені місця. Врахуйте, що лякливі котики можуть сховатися ще глибше», – повідомили правоохоронці.
Водіїв закликали бути уважними та ретельно перевіряти свої автівки, що допоможе вберегти бездомних тварин.
Нагадаємо, з настанням холодів усім водіям обов'язково потрібно потурбуватись про власні машини та підготувати їх до зими. Адже будь-які пристрої та механізми в мороз працюють зовсім не так, як під час літньої спеки чи осінньої вологи.
Також «Главком» писав, що Кабмін оновив правила дорожнього руху для водіїв.
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