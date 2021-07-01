На Київщині вилучено 16 тонн фальсифікованого масла, яке постачали школам столиці (фото)

Дослідження продукту показало, що в «маслі» повністю відсутні молочні жири

Держпродспоживслужба спільно з представниками Національної поліції України виявила фальсифіковане масло. Це сталося під час позапланової перевірки комунальних підприємств Києва та постачальників харчових продуктів до шкіл міста, повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

В ході перевірки виявлено та вилучено масло (виробництва ФОП Матвієнко О.В.), яке було направлено на лабораторне дослідження. Дослідження продукту показало, що в «маслі» були повністю відсутні молочні жири.

В ході проведених заходів встановлено, що ФОП Матвієнко О.В. здійснює виробництво та продаж небезпечної продукції – товару під виглядом вершкового масла торгових марок: «Масло солодковершкове «Селянське» 73%, «Масло солодковершкове «Екстра» 82,5%, який не відповідає вимогам щодо його безпечності, в особливо великих розмірах.

25 червня правоохоронцями з залученням фахівців Держпродспоживслужби проведено обшуки за місцем розташування виробничих потужностей ФОП Матвієнко та суб’єктів господарської діяльності, які здійснювали постачання небезпечної продукції до шкіл Києва.

Під час обшуків було вилучено 16 тонн фальсифікованого масла та обладнання для його виробництва, в тому числі, пакувальні матеріали інших виробників. Досудове розслідування триває.

Зазначимо, що обсяги виробництва молока за перші п’ять місяців 2021 року скоротилися на 5,2% – до 2,5 млн т. Наразі виробники молока не знають, чого чекати восени та яке майбутнє молокопереробної галузі. Загострює ситуацію стрімке наближення ринку землі.

Водночас у 2020 році рекордно зросло виробництво рослинного молока. У порівнянні з 2019 роком обсяги збільшилися на 1259,1 %.

Нагадаємо, в Україні налічується 1,67 млн голів корів, що на 5,5% менше відповідного періоду минулого року. Між іншим, загальна кількість молочного поголів'я станом на 1990 рік в Україні складала 8,5 млн корів. Україна тоді отримувала 24 млн тонн молока на рік, із них 5,5 млн – молоко від корів, які утримувало населення.