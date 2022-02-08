Вчені знайшли спосіб зменшити шкоду від корів

За допомогою кормів на водоростях можна мінімізувати шкоду від корів

У Швеції знайшли спосіб зменшити викиди небезпечного газу від відходів життєдіяльності худоби. Стартап Volta Greentech має намір побудувати фабрику з виробництва водоростей, щоб забезпечити тварин нешкідливим для екології кормом. Про це повідомляє Bloomberg.

Дослідження Volta Greentech показало, що за допомогою кормів на водоростях можна мінімізувати шкоду від корів. Додавання цієї рослини до раціону тварин скорочує вміст метану у відходах їх життєдіяльності на 80%.

Водорості вирощуватимуться лише за допомогою відновлюваних джерел енергії. Фабрика вироблятиме близько 50 тонн продукту на рік – достатньо, щоби прогодувати від трьох до п'яти тисяч тварин. У 2022 році засновники стартапу збираються знайти нових інвесторів, щоб фінансувати будівництво мануфактури та подальший розвиток продукту.

Корм Volta Greentech заснований на червоних водоростях Asparagopsis Taxiformis, у яких міститься велика кількість біоактивних сполук. Вони блокують один з ферментів, якого потребують бактерії, що виробляють метан, тим самим запобігаючи формуванню речовини.

«Ми довели, що наш продукт може значно скоротити викиди метану в атмосферу», – заявив співзасновник компанії Фредрік Акерман.

Відомо, що 1,5 мільярда корів відповідальні за 5% усіх викидів природного газу. За оцінкою Volta Greentech, це вдвічі більше, ніж шкода від літаків.

У січні вчені зі США з'ясували, що ефективним засобом боротьби з викидами метану може стати дешевий наповнювач для котячих туалетів. Згідно з доповіддю, цеоліт, що міститься в таких наповнювачах, ефективно вловлює речовину і перетворює її на вуглекислий газ. Ця речовина також завдає шкоди планеті, проте затримує тепло в атмосфері в 80 разів слабше за метан.

Нагадаємо, у британському місті Брайтон місцева влада вирішила селити бджіл у житлові будинки, щоб збільшити їхню популяцію.