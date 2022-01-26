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    Думки вголос

    Пасажир нетверезого водія теж має нести покарання

    • Антон Геращенко

      Заступник очільника МВС 

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    Блогерка уникне відповідальності - Пасажир нетверезого водія теж має нести покарання
    Блогерка уникне відповідальності
    фото: t.me/kyivoperativ

    Сила соціальних мереж в дії!

    На днях в соцмережах було розповсюджене відео, як якась блогерка разом зі своїм хлопцем брутально порушують правила дорожного руху і збивають людину, яка пересувалась на моноколесі.

    Сама блогерка заявляла, що вони допомогли потерпілому, компенсували матеріальні і моральні збитки і питання, на її думку, закрито.

    Як часто буває – вона збрехала. Ніякої допомоги потерпілимо не було. Андрію, так звуть потерпілого, просто пощастило, що він залишився живим.

    Сам потерпілий не звертався до поліції, але поліція після оприлюдення відео ДТП його шукала.

    До мене звернувся відомий борець з «лосями» Костянтин Андріюк і надав контакти потерпілого. Я зв’язався з Андрієм і сконтував його з поліцією.

    Водій буде відповідати і за скоєння ДТП і за залишення місця ДТП!

    А його подрузі дякую за те, що вона задокументувала і виклала в соцмережі факти його правопорушення.

    Це така собі «премія Дарвіна».

    Нажаль, сама блогерка не понесе відповідальності і ми не зможемо вже встановити чи був водій під дією алкоголя чи наркотиків під час ДТП. Нажаль…

    В той час як в Японії, у випадку якщо пасажир сів в авто з точно нетверезим водійом, то і він несе відповідальність за те, що не зупинив порушника.

    P. S. Щодо харківского водія, який два місяці тому намотав на колесо підлітка на пішоходниму переході, і якого сьогодні «самий гуманний» український суд відпустив з-під арешту, то як мені відомо, справа по його звинуваченню до кінця цього тижня піде в суд і від буде відповідати за свій злочин.

    Цікаво, а якщо б на місті збитих підлітків був би син чи донька того судді, що відпустив покидька – він приймав таке саме «гуманне» рішення?

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    Джерело: блог Антона Геращенко

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    Теги: ДТП суд водій поліція злочин Костянтин Андріюк
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    Пасажир нетверезого водія теж має нести покарання