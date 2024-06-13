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Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2024 року
Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку
фото: Генштаб

Агресор здійснив 2 874 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах

Протягом доби противник завдав по території України три ракетні удари із застосуванням десяти ракет та 34 авіаційні удари із застосуванням 48 КАБів, задіяв 513 дронів-камікадзе. Здійснив 2874 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2024 року фото 1
фото: ISW

Новини війни в Україні

На даний час відбулося 108 бойових зіткнень. Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ситуація в районах бойових дій складна, втім контролюється Силами оборони України. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по трьох засобах ППО противника, артилерійській системі та району зосередження особового складу і військової техніки.

На Харківському напрямку

Відбулось п’ять бойових зіткнень. Спроби ворога наблизитися до наших позицій в районах Липців, Вовчанська та Тихого успіху не мали.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2024 року фото 2
фото: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

Кількість боєзіткнень збільшилась до 13. Окупанти проводили активні наступальні дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Піщаного та М’ясожарівки. Дев’ять атак завершилися невдачею для противника, тривають бої в районах Петропавлівки, Піщаного та М’ясожарівки. Ситуація контрольована.

За попередньою інформацією ворог втратив на Куп’янському напрямку 31 особу загиблими та пораненими і два автомобілі.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2024 року фото 3
фото: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

Агресор десять разів атакував наші позиції в районах Дружелюбівки, Тернів, Невського та Серебрянського лісу. Дев’ять атак успішно відбито нашими захисниками. Триває бій в районі Дружелюбівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2024 року фото 4
фото: deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

Зазнали невдачі десять спроб російських окупаційних військ просунутися поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Ситуація під контролем захисників України.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2024 року фото 5
фото: deepstatemap.live

На Покровському напрямку

Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб вклинитись в наші бойові порядки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Новопокровське та Новоселівка Перша. Ситуація загострена, боєзіткнення тривають. Російські окупанти зазнають втрат.

За попередньою інформацією, протягом дня агресор втратив понад 180 осіб загиблими та пораненими. Наші оборонці знищили три гармати та п’ять автомобілів. Окрім того, пошкоджень зазнали один танк, три гармати та автомобіль противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2024 року фото 6
фото: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

Кількість атак ворога за сьогодні збільшилась до 11. Російські загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій в районах Нетайлового, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Напруженою залишається ситуація в районі Красногорівки, де окупанти проявляють найбільшу активність.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2024 року фото 7
фото: deepstatemap.live

На Времівському напрямку

П’ять штурмових дій противника поблизу Водяного та Урожайного успіху не мали.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2024 року фото 8
фото: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

Напружена ситуація на Сіверському напрямку. Ворог 14 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з оборонних позицій. В районах Спірного та Роздолівки тривають бої. Силами оборони вживаються заходи щодо недопущення просування окупантів вглиб території України.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку

Ситуація залишилась без суттєвих змін. Усього від початку доби ворог намагався п’ять разів вибити наших захисників із займаних позицій в районах Малої Токмачки та Кринок. Втрат позицій та територій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2024 року фото 9
фото: deepstatemap.live
Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2024 року фото 10
фото: deepstatemap.live

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

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Теги: окупанти Генштаб автомобіль озброєння ворог

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