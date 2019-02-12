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    На Київщині з притулку втекли шестеро дітей (фото)

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    Один із втікачів із&nbsp;<span lang="UK">Київського обласного центру соціально-психологічного реабілітації дітей</span> - На Київщині з притулку втекли шестеро дітей (фото)
    Один із втікачів із Київського обласного центру соціально-психологічного реабілітації дітей
    Фото: Київ оперативний

    Поліція розшукує втікачів

    У Київській області поліція розшукує шестеро неповнолітніх дітей, які в ніч на вівторок, 12 лютого, втекли з Київського обласного центру соціально-психологічного реабілітації дітей. 

    Про це повідомляє «Київ оперативний».

    «Макарівським ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області розшукується шестеро неповнолітніх дітей, які в період часу з 00:00 12.02.2019 по 06:00 12.02.2019 року втекли з Київського обласного центру соціально-психологічного реабілітації дітей», - йдеться в повідомленні.

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    На Київщині з притулку втекли шестеро дітей (фото)
    На Київщині з притулку втекли шестеро дітей (фото)
    На Київщині з притулку втекли шестеро дітей (фото)
    На Київщині з притулку втекли шестеро дітей (фото)
    На Київщині з притулку втекли шестеро дітей (фото)
    На Київщині з притулку втекли шестеро дітей (фото)

    Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка б могла допомогти знайти дітей, у поліції просять терміново повідомляти на номер 102.

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