На Київщині з притулку втекли шестеро дітей (фото)



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Один із втікачів із Київського обласного центру соціально-психологічного реабілітації дітей Фото: Київ оперативний

Поліція розшукує втікачів

У Київській області поліція розшукує шестеро неповнолітніх дітей, які в ніч на вівторок, 12 лютого, втекли з Київського обласного центру соціально-психологічного реабілітації дітей.

Про це повідомляє «Київ оперативний».

«Макарівським ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області розшукується шестеро неповнолітніх дітей, які в період часу з 00:00 12.02.2019 по 06:00 12.02.2019 року втекли з Київського обласного центру соціально-психологічного реабілітації дітей», - йдеться в повідомленні.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка б могла допомогти знайти дітей, у поліції просять терміново повідомляти на номер 102.