На Київщині запрацював пункт централізованого спостереження поліції

Пункт спостереження поліції має поліпшити безпеку в Київській області

1 грудня в Управлінні поліції охорони в Київській області відбулося урочисте відкриття модернізованого Головного пункту централізованого спостереження. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Функціонування такого пункту сприятиме централізації усіх наявних охоронних та протипожежних засобів, управлінню ними, отриманню від них інформації, а також оперативному реагуванню на події. На території Київщини знаходиться близько 21 тисячі об’єктів різної форми власності, обладнаних різними засобами охоронного призначення.

«Найголовніші пріоритети в розвитку Київщини для обласної адміністрації є безпека та комфорт для її жителів. Завдяки співпраці з обласною поліцією маємо сьогодні сучасний та вкрай необхідний пункт централізованого спостереження. Маю велику надію, що його робота поліпшить безпеку в нашій області», – підкреслив заступник голови ОДА Денис Шугалій.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов відзначив необхідність функціонування такого пункту та наголосив. що саме превентивні заходи є вкрай необхідними для попередження вчинення злочинів.

Пункт спостереження дозволить оперативно відстежувати будь-які події, які трапляються на спостережуваних об’єктах та вчасно на них реагувати.

Також важливо, що пункт приєднаний до системи резервного живлення, тому перепади електроенергії не впливатимуть на роботу, адже резервне живлення зможе підтримувати необхідну напругу протягом двох діб.

До слова, поліція Київщини розшукує Дмитра Равліса, 2000 року народження, який втік з Київської міської психоневрологічної лікарні №3, що в Глевасі.