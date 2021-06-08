На Київщині відкриваються два центри масової вакцинації

Центри масової вакцинації працюватимуть у вихідні дні

Найближчими вихідними на Київщині розпочнуть роботу центри масової вакцинації. Вони будуть розташовуватись у Броварах і Білій Церкві. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

«За динамікою щеплень Київщина займає лідируючі позиції – 4 місце в країні. Таких високих показників нам вдалось досягти, оскільки ми працювали без свят і без вихідних. Для нас важливо не втрачати часу. І хочу зазначити, щодня у нас знаходяться охочі вакцинуватися. Тож коли у ЗМІ з‘являється інформація про те, що в Київській області за добу не було вакциновано жодної людини, в наших реаліях це означає лише те, що ми використали весь запас виділеної на наш регіон вакцини. Щойно отримуємо наступну партію, наші медики продовжують щеплення. А завдяки відкриттю двох центрів масової вакцинації щеплення проти Covid-19 зможемо долучити до кампанії з імунізації ще більше наших жителів», – прокоментував очільник ОДА Василь Володін.

Як і хто зможе отримати щеплення в центрах масової вакцинації

Центри масової вакцинації працюватимуть у вихідні дні. У них зможуть отримати щеплення громадяни, які записалися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Щеплення відбуватиметься тільки для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку.

Вакцинація у таких центрах відбуватиметься із дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог. В них передбачені місця для внесення даних, проведення щеплення та очікування після нього.

Дізнатися більше про вакцинацію від COVID-19 можна:

на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/;

за телефоном контакт-центру 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, центр вакцинації від коронавірусу розпочав роботу у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті Києва 29 травня.

5-6 червня у столичному Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, було вакциновано 5048 людей.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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