На Київщині затримано браконьєра, який виловив риби на 26 тис. грн



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Вилучена у браконьєра риба (ілюстративне фото)

Чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі

В Миронівському районі Київської області в ході відпрацювання акваторії річки Дніпро поліцейські спільно з рибоохоронним патрулем затримали рибалку.

28-річний чоловік за допомогою сіток незаконно виловив близько 130 рибин різних видів загальною вартістю 26 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Молодому чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі.

Як повідомлялося, 4 вересня на Канівському водосховищі інспекторами рибоохоронного патруля Київщини було затримано жителя столиці, який займався браконьєрством.