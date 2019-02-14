На Київщині затримано «на гарячому» групу іноземців-грабіжників



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Особи кавказької зовнішності викрали з автівки майно Фото: Нацполіція

Грабіжниками виявилися троє громадян Грузії

З початку року до поліції надійшло 25 заяв та повідомлень від жителів Бориспільщини про крадіжки з автотранспорту. Працівники Управління карного розшуку спільно з оперативниками Бориспільського відділу поліції затримали зловмисників. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Лиходії проникли до салону автомобіля, припаркованого біля одного з супермаркетів села Проліски, що на Бориспільщині, звідки відкрито викрали жіночу сумочку з грошима та документами. Відповідна заява надійшла до поліції Київщини від жительки міста Бориспіль. Жінка повідомила, що на її очах особи кавказької зовнішності викрали з автівки майно», - інформують у поліції.

Грабіжниками виявилися троє громадян Грузії: раніше судимий за скоєння крадіжки 37-річний житель Броварів та двоє 40-річних чоловіків, один з яких кілька днів тому звільнений з місць позбавлення волі під заставу у розмірі понад 150 тисяч гривень.

Чоловіки пересувались на автомобілі Volkswagen Jetta, використовуючи державні номерні знаки, що не належать цій автівці.

Про затримання громадян Грузії повідомлено посольство та консульський відділ МЗС.

На даний час працівники поліції проводять низку необхідних заходів, щоб встановити причетність групи чоловіків до скоєння інших злочинів на території області. Наразі чоловіки вже ґрунтовно підозрюються у скоєнні пограбування та крадіжки.

Як повідомлялося, на Київщині затримано групу у складі 12 осіб, які займались викраденням автомобілів на території багатьох областей України.