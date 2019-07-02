На Київщині заяви на зміну місця голосування від виборців приймає вахтер



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Порушення виявлено у Березанському відділі ведення реєстру виборців

На Київщині у 97-му виборчому окрузі у Березанському відділі ведення реєстру виборців після завершення робочого дня заяви виборці можуть лишати вахтеру. Про це повідомляють спостерігачі Громадянської мережі «Опора».

Спостерігачка прийшла у Березанський відділ ведення реєстру виборців у суботу, адже установа працює і у вихідні дні. На робочому місці працівника відділу вона не застала, однак після телефонного дзвінка, у якому працівниці повідомили, що її чекають відвідувачі, вона повернулася.

У розмові зі спостерігачкою «Опори» працівниця відділу ведення реєстру виборців розповіла, що наразі прийняли вже близько 100 заяв про тимчасову зміну місця голосування, однак найбільшого навантаження очікують у липні. Крім того, додала, що після завершення свого робочого дня на вахті лишає зразок заяви, «її людина» дивиться документи, які показують виборці, а сама працівниця перевіряє дані у міграційній службі і в органах реєстрації.

Слід зазначити, відповідно до ч.3 ст.7 Закону України «Про Державний реєстр виборців», за мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах чи референдумі, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі. Тимчасова зміна місця голосування виборця (виборчої дільниці) підтверджується посвідченням за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, яке видається виборцю.

Як повідомлялося, 28 червня у Броварах (у 97-му виборчому окрузі на Київщині) за сприяння кандидата у народні депутати Володимира Нідзельського організували святкування Дня Конституції з агітацією за кандидата.