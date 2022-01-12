На Буковині завалився Будинок культури (фото)

На реконструкцію клубу потрібно було 1,2 млн грн., село просило гроші у районної влади, проте тоді коштів на дали

Будівля була в аварійному стані з 2019 року

На Буковині в селі Щербинці зруйнувався Будинок культури. У центральній частині будівлі впали стіни та дах. Про це повідомляє «Медіа агентство АСС».

«Впали стіни та дах. На той момент Будинок культури стояв пусткою, там вже роками нічого не було. Єдина проблема – там не було господаря. До цих пір за ним не було кому дивитися», – розповів дає голова громади Володимир Лупой.

За його словами, відновлювати цей Будинок культури не збираються. «На відбудову потрібні чималі гроші, тому плануємо його знести. Поруч є магазин, який виставили на продаж, тому плануємо його викупити і створити Будинок культури заново», – зазначив голова.

Як розповів староста старостинського округу, в який і входять Щербинці, Олександр Ротар, Будинок культури у цьому селі в аварійному стані з 2019 року. «Ще тоді був складений кошторис – на реконструкцію клубу потрібно було 1,2 млн грн., село просило гроші у районної влади, проте тоді коштів на дали. Потім клуб закрили, всі цінні речі звідти винесли. Вже коли Щербинці увійшли до нової громади, я на посаді лише рік, ми знов підіймали питання про виділення грошей на клуб. Ми мали у планах зробити там капітальний ремонт. Тоді грошей знов не було. І сталося, те що сталося», – розповів староста.

Наразі ж долю будівлі, за словами Олександра Ротаря, вирішуватимуть депутати. Створена відповідна комісія. «Будемо вирішувати, чи розбирати його повністю і по можливості робити новий, або ж цей відновлювати. Наразі реально Будинок культури розмістити і в приміщення магазину, що поруч, у школі є також приміщення, ще є приміщення колишнього колгоспу. Тобто варіанти є, головне, аби були гроші», – додав Ротар.

Тим часом, київська міська прокуратура в судовому порядку вимагає укласти охоронний договір на будинок Жовтневого палацу культури (колишнього Інституту шляхетних дівчат) на Алеї Героїв Небесної сотні.

До слова, в Києві нещодавно розпочалась реконструкція прибуткового будинку С. Чоколової, відомого як Будинок зі зміями та каштанами. Будівля розташована на вулиці Великій Житомирській, 32 і має статус пам'ятки архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.