У Києві десять вулиць залишаться без холодної води: адреси
Мешканці Києва залишились без водопостачання
На водопроводі комунальники здійснюють ремонтні роботи
У вівторок, 1 лютого, у Києві на кількох вулицях відключили холодне водопостачання. Київводоканал проводить заплановані ремонтні роботи. Про це повідомили у пресслужбі Київводоканалу.
1 лютого тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Золотоворітська, 8/4
- вул. Кудрявська, 27/29, 31/ЗЗ, 45, 47
- вул. Турівська, 36
- вул. Почайнинська, 50А
- вул. Гродненська, 32А
- вул. Крайня, 3
- вул. Меліоративна, 11
- пр-т. Перемоги, 102, 104, 104А, 104Б, 104/1, 106/2, 108/1
- вул. Генерала Вітрука, 3/11, 4/9
- вул. Депутатська, 1, 2, 3, 4/6, 5, 7
Нагадаємо, у «Київводоканалі» анонсували підвищення тарифів на централізоване холодне водопостачання та водовідведення до рівня 30,384 грн. за 1 м. куб.
Як повідомлялося, у Києві 30% трубопроводів на межі катастрофи. Де чекати на нові провалля?
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