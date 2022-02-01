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    У Києві десять вулиць залишаться без холодної води: адреси

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    Мешканці Києва залишились без водопостачання - У Києві десять вулиць залишаться без холодної води: адреси

    Мешканці Києва залишились без водопостачання

    фото: glavcom.ua

    На водопроводі комунальники здійснюють ремонтні роботи

    У вівторок, 1 лютого, у Києві на кількох вулицях відключили холодне водопостачання. Київводоканал проводить заплановані ремонтні роботи. Про це повідомили у пресслужбі Київводоканалу.

    1 лютого тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Золотоворітська, 8/4
    • вул. Кудрявська, 27/29, 31/ЗЗ, 45, 47
    • вул. Турівська, 36
    • вул. Почайнинська, 50А
    • вул. Гродненська, 32А
    • вул. Крайня, 3
    • вул. Меліоративна, 11
    • пр-т. Перемоги, 102, 104, 104А, 104Б, 104/1, 106/2, 108/1
    • вул. Генерала Вітрука, 3/11, 4/9
    • вул. Депутатська, 1, 2, 3, 4/6, 5, 7

    Нагадаємо, у «Київводоканалі» анонсували підвищення тарифів на централізоване холодне водопостачання та водовідведення до рівня 30,384 грн. за 1 м. куб.

    Як повідомлялося, у Києві 30% трубопроводів на межі катастрофи. Де чекати на нові провалля?

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    Теги: Київ вода Київводоканал водопостачання
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    У Києві десять вулиць залишаться без холодної води: адреси