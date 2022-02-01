У Києві десять вулиць залишаться без холодної води: адреси

На водопроводі комунальники здійснюють ремонтні роботи

У вівторок, 1 лютого, у Києві на кількох вулицях відключили холодне водопостачання. Київводоканал проводить заплановані ремонтні роботи. Про це повідомили у пресслужбі Київводоканалу.

1 лютого тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Золотоворітська, 8/4

вул. Кудрявська, 27/29, 31/ЗЗ, 45, 47

вул. Турівська, 36

вул. Почайнинська, 50А

вул. Гродненська, 32А

вул. Крайня, 3

вул. Меліоративна, 11

пр-т. Перемоги, 102, 104, 104А, 104Б, 104/1, 106/2, 108/1

вул. Генерала Вітрука, 3/11, 4/9

вул. Депутатська, 1, 2, 3, 4/6, 5, 7

Нагадаємо, у «Київводоканалі» анонсували підвищення тарифів на централізоване холодне водопостачання та водовідведення до рівня 30,384 грн. за 1 м. куб.

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