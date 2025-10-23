Жінка допомагала співмешканцю ґвалтувати власну доньку. Справу передано до суду

Обох обвинувачених взято під варту, прокуратура заявила, що наполягатиме на найсуворішому покаранні

Ювенальні прокурори Вишгородської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо матері, яка разом зі співмешканцем вчиняла сексуальне насильство над малолітньою дитиною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідчих, чоловік систематично ґвалтував доньку, а мати знаючи про це, залякувала дівчинку й змушувала мовчати. Вона також робила інтимні фото дитини та передавала їх співмешканцю.

Обох обвинувачених взято під варту, прокуратура заявила, що наполягатиме на найсуворішому покаранні

«Про злочин стало відомо, коли чоловік побив жінку і вона звернулася до поліції. Тоді дитина розповіла про насильство, яке тривалий час переживала», – йдеться у повідомленні.

Обох обвинувачених взято під варту, прокуратура заявила, що наполягатиме на найсуворішому покаранні.

