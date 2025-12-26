Смертельна ДТП на трасі Київ-Овруч: загинув восьмирічний хлопчик (фото)

Водійка Jeep Cherokee на заокругленні проїзної частини дороги допустила виїзд на зустрічну смугу, де зіткнулася із вантажівкою

На трасі Київ – Овруч у Вишгородському районі сталася важка дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув восьмирічний хлопчик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За даними правоохоронців, аварія сталася 25 грудня на ділянці дороги в напрямку селища Іванків.

Водійка автомобіля Jeep Cherokee на заокругленні проїзної частини дороги допустила виїзд на зустрічну смугу, де зіткнулася із вантажівкою фото: Національна поліція України/Facebook

Попередньо встановлено, що 40-річна водійка автомобіля Jeep Cherokee на заокругленні проїзної частини дороги допустила виїзд на зустрічну смугу, де зіткнулася із вантажівкою, яка їхала назустріч під керуванням 67-річного чоловіка.

Аварія сталася 25 грудня на ділянці дороги в напрямку селища Іванків фото: Національна поліція України/Facebook

«Внаслідок дорожньо-транспортної події, восьмирічний хлопчик, який перебував у салоні Jeep, на жаль, загинув на місці. Ще двоє малолітніх пасажирів позашляховика зазнали тілесних ушкоджень та були доставлені до медичного закладу для надання необхідної допомоги», – повідомили у поліції.

Поліція працює на місці аварії фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі управління поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель дитини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

