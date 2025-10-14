Головна Країна Кримінал
У Львові львівському реабілітаційному центрі померли двоє дітей-сиріт

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Прокуратура проводить перевірку за фактом смертей двох дітей-сиріт

Львівська обласна прокуратура розпочала перевірку інформації щодо причин смерті двох дітей-сиріт, які перебували в одному з Будинків дитини, який входить до складу Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. У цьому спеціалізованому закладі отримують допомогу діти, позбавлені батьківської опіки, з ураженнями центральної нервової системи та порушеннями психіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

За даними прокуратури, наприкінці вересня цього року в Будинку дитини померла 4-річна дівчинка. Згідно з лікарським свідоцтвом, смерть настала внаслідок вроджених захворювань.

За фактом смерті дитини розпочато розслідування за ст. 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

Того ж дня помер ще один вихованець цього закладу – 11-місячний хлопчик.

Ще у лютому цього року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно його матері за фактами нанесення дитині тяжких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Слідством було встановлено, що жінка побила сина, коли йому був лише 1 місяць. Як наслідок, хлопчик отримав, серед іншого, черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом кісток черепа, після чого був поміщений до спеціалізованого закладу.

14 жовтня судом задоволено клопотання прокурора про призначення ще однієї судово-медичної експертизи. Вирішується питання про висунення матері додаткового обвинувачення.

Прокуратура наголошує: «Кожна дитина заслуговує на безпеку, турботу та життя без страху й болю. Тому кожна така смерть – це не просто статистика, а непоправна втрата. Ми зробимо все, щоб обставини були встановлені, а винні – притягнуті до відповідальності».

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко звернувся до комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності з пропозицією посилити кримінальну відповідальність за вбивство дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис.

За словами Кравченка, нині за вбивство дитини винні можуть отримати максимально 15 років позбавлення волі, і навіть шанс на дострокове звільнення. Він зазначив, що таке покарання є несправедливим.

Львів діти прокуратура

