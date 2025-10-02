Прокурори-інваліди беруть реванш: хіт-парад судових справ

Силовики виграють судові справи у державного медзакладу, який відібрав у них групи інвалідності

Прокурори з різних куточків України, які втратили групи інвалідності після минулорічного МСЕК-скандалу, через суди переграли ситуацію на свою користь. Про це повідомляє «Главком» у статті-розслідуванні «Реванш прокурорів-інвалідів. Рік після мегаскандалу: що відбувається за кулісами».

Журналісти відшукали справи, де прокурори-інваліди отримали перемогу над державною установою «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України» – структури, яка покликана переглядати групи інвалідності, призначені колишніми МСЕКами і теперішніми експертними командами.

У числі переможців заступник керівника Тернопільської окружної прокуратури Андрій Придруга. У травні 2021 року він оформив III групу інвалідності довічно. Що цікаво: проблеми зі здоров’ям у правоохоронця збіглися з підвищенням по службі – перші пенсійні виплати задекларовано 2020 року, коли він із Чорткова переїхав до Тернополя, де обійняв посаду заступника керівника місцевої прокуратури.

У суді прокурор Андрій Придруга заявив: Інститут МОЗ ухвалив заочне рішення про скасування його групи. З його доводів випливає, що прокурор був готовий пройти повне медичне обстеження для підтвердження довідки МСЕК про призначення групи інвалідності. Однак лікарі МОЗ не сповістили про дату огляду.

Окремо у судовий процес втрутилося Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області, яке наполягало: прокурор Андрій Придруга має повернути до бюджету 277,3 тис. грн (стільки сплачено пенсії тернопільському прокурору з травня 2021 року), оскільки вже не є інвалідом.

«Проведення перевірки обґрунтованості та скасування зазначеного рішення МСЕК з порушенням порядку, здійснено всупереч принципам «юридичної визначеності й леґітимних очікувань» та «належного урядування», що порушує вимогу «якості закону», про що неодноразово було зазначено в рішеннях Європейського суду з прав людини та в постанові Верховного суду від 21 липня 2016 року та постанові Великої Палати Верховного суду від 5 липня 2023 року», – наголосив суд і скасував рішення Інституту МОЗ. Наразі рішення тернопільського суду переглядає апеляційна інстанція.

Також прокурор Полтавської місцевої прокуратури Роман Магда через суд скасував рішення Інституту МОЗ, який забрав у нього групу інвалідності. З кінця 2022 року прокурор мав II групу і, наприклад, за 2024 рік Магда одержав 259,8 тис. грн пенсійних виплат.

У випадку з полтавським прокурором суд забракував сам механізм перегляду інвалідності. Як з’ясувалося, Інститут МОЗ узявся за справи прокурорів-інвалідів на підставі листа одного правоохоронного органу. Проте, як вважає суд, медичні фахівці мали би реагувати на більш вагоміші документи на кшталт постанови слідчого або прокурора, а також ухвали слідчого судді про проведення перевірки обґрунтованості рішення МСЕК.

Крім того, виграв справу в Інституту МОЗ і прокурор Черкаської окружної прокуратури Володимир Горідько. З 2019 року правоохоронець, у якого II група довічно, отримав 1,29 млн грн пенсії. У листопаді 2024 року його групу під сумнів поставили фахівці МОЗ і скасували її. Це відбулося без виклику прокурора.

Вердикт Черкаського окружного адмінсуду не забарився: оскільки немає будь-яких доказів про сповіщення прокурора про перегляд його групи інвалідності, а також немає документів про повне медичного обстеження і необхідних досліджень позивача, рішення Інституту МОЗ є протиправним та підлягає скасуванню.

Майже синхронно ще двоє прокурорів Кам’янець-Подільської окружної прокуратури Віталій Довгань і Володимир Мельник (обоє звільнилися з посад наприкінці липня 2025 року) повернули групу інвалідності. У вересні Хмельницький окружний адміністративний видав два рішення на користь прокурорів із дуже схожими формулюваннями. Усе зводилося до того, що лікарі Мінздоров’я порушили міністерський наказ про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності; заочно оглянули прокурорів Довганя і Мельника; необ’єктивно і без фактичного обстеження стану здоров’я прокурорів. Таким чином, Феміда скасувала рішення Інституту МОЗ про невизнання інвалідами двох прокурорів.

У коментарі «Главкому» виконувач обов’язків директора департаменту медичних послуг МОЗ Андрій Гаврилюк зазначив, що перевірка признання груп інвалідності працівникам правоохоронних органів «здійснюється в обсязі, необхідному для повного, всебічного та об’єктивного з’ясування усіх обставин, що мають значення для прийняття обґрунтованого рішення».

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.

Як повідомляв «Главком», Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів наклала дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади прокурора Уманської окружної прокуратури Черкаської області Олександра Бурлаки. Він систематично уникав медобстеження на підтвердження II групи інвалідності.

Поплатився посадою ще один прокурор окружної прокуратури Хмельницького Олександр Терлецький. Маючи ІІ групу інвалідності (безтерміново), він уникав медобстеження в Інституті МОЗ, який переглядає правильність оформлення груп.