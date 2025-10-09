Головна Київ Новини
Диверсант з Молдови на замовлення РФ спалив дві релейні шафи Укрзалізниці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
За даними прокуратури, у березні цього року іноземець виконав завдання куратора зі спецслужб РФ, який діяв під нікнеймом «Оператор»
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Якщо провину підозрюваного буде доведено, йому загрожує довічне позбавлення волі

У Києві затримали диверсанта з Молдови, який на замовлення спецслужб РФ спалив дві релейні шафи «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними слідства, у березні цього року іноземець виконав завдання куратора зі спецслужб РФ, який діяв під нікнеймом «Оператор». За грошову винагороду чоловік мав знищити дві релейні шафи вхідних світлофорів на залізничних шляхах «Укрзалізниці», підпаливши їх. Оплату замовники обіцяли перерахувати на криптогаманець.

Дії затриманого кваліфіковано як диверсію в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України).

Під час обшуку у чоловіка вилучили близько 100 грамів білої речовини, яка, за попередніми даними, є кокаїном, а також шкіряні мішечки та зіп-пакети, що використовувалися для фасування наркотиків. Наркотичні засоби направлено на експертизу.

фото: Київська міська прокуратура
фото: Київська міська прокуратура
фото: Київська міська прокуратура

Якщо провину підозрюваного буде доведено, йому загрожує довічне позбавлення волі. 

Нагадаємо, російські куратори, що наймали паліїв автівок в Україні, доручили виконавцям нове завдання – виводити з ладу енергетичні об’єкти. 

Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали дві групи паліїв, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну шафу та сім автомобілів військових.  За даними слідства, наприкінці грудня 2024 року, шукаючи підробіток, хлопець отримав повідомлення в Телеграмі з пропозицією за $1 тис. знайти та підпалити автомобіль, який належить військовослужбовцю. Для підпалу підозрювані підібрали Mitsubishi L200 у Дніпровському районі та облили його легкозаймистою речовиною.

Ще двоє киян так само на замовлення, отримане через Teiegram, підпалили релейну шафу «Укрзалізниці», обливши її розчином для розпалювання багаття. Також вони спалили шість автомобілів військових у різних районах столиці та на Київщині.

